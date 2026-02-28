Un avance aragonés abre nuevas vías de inmunoterapia para enfermedades raras de la sangre

Un equipo de investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS) ha demostrado, por primera vez, la viabilidad de una nueva estrategia de inmunoterapia basada en células CAR-T dirigida a una mutación concreta presente en algunas neoplasias mieloproliferativas, un grupo de enfermedades de la sangre. Según ha informado el Ejecutivo autonómico, este trabajo ha sido posible gracias al apoyo de la Asociación Contra el Cáncer.

Las neoplasias mieloproliferativas se caracterizan por la producción anómala de células sanguíneas y, en determinados perfiles de pacientes, presentan opciones terapéuticas limitadas.

En algunos casos, estas enfermedades están asociadas a mutaciones en el gen de la calreticulina, que dan lugar a una proteína alterada (conocida como calreticulina mutada o mCALR) que solo se expresa en las células enfermas y no en las sanas, una característica que la convierte en una diana muy específica para el desarrollo de nuevas inmunoterapias.

El estudio, de carácter preclínico, ha sido publicado en la revista científica Journal for ImmunoTherapy of Cancer, publicación oficial de la Sociedad para la Inmunoterapia del Cáncer (Society for Immunotherapy of Cancer, SITC), la principal organización internacional dedicada al avance de la inmunoterapia oncológica y a la mejora de los resultados clínicos en pacientes con cáncer.

La investigación, con Cecilia Pesini como primera autora, ha sido liderada por los doctores Ariel Ramírez Labrada y Julián Pardo, del grupo Inmunoterapia, Inflamación, Infección y Cáncer (I3C), perteneciente al IIS Aragón, a la Universidad de Zaragoza y al Ciberinfec, especializado en el desarrollo de nuevas estrategias inmunoterapéuticas frente a enfermedades oncológicas y hematológicas.

En el trabajo, los investigadores han diseñado células CAR-T, linfocitos modificados para reconocer con precisión determinadas señales, capaces de identificar y eliminar las células que expresan dicha mutación.

Los resultados muestran que esta inmunoterapia actúa de manera selectiva sobre las células enfermas, sin afectar a las sanas.

Esta eficacia se ha comprobado en distintos modelos experimentales, incluidos líneas celulares, muestras derivadas de pacientes y modelos animales.

El estudio también ha permitido identificar posibles mecanismos que podrían limitar la eficacia de este tipo de terapias, así como estrategias para revertirla mediante la combinación de la inmunoterapia con fármacos ya conocidos, lo que apunta a futuras opciones terapéuticas combinadas.

La investigación ha contado con la colaboración de profesionales del Hospital Universitario Miguel Servet y del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, así como del Hospital Clínic de Barcelona, del ICB-CSIC y de la Universidad San Jorge.

Los autores destacan que estos estudios preclínicos demuestran la viabilidad de esta aproximación y constituyen la base para su traslación al ámbito clínico.

Actualmente, el equipo está finalizando los estudios de seguridad en modelos animales, un paso previo imprescindible para su evaluación en humanos.

Los resultados obtenidos hasta la fecha han permitido diseñar un ensayo clínico de fase I y avanzar en la preparación de la documentación necesaria para su presentación ante la agencia de evaluación.

Noticias relacionadas

Estas células CAR-T para el ensayo clínico se producirán en la Unidad de Terapias Avanzadas del IIS Aragón 'Clementa Soria', en honor a la benefactora que ha hecho posible su construcción.