CHA denuncia que el futuro de Aragón se decida en Madrid y critica las negociaciones entre PP y Vox

La secretaria general de CHA, Isabel Lasobras, ha lamentado este sábado que "una vez más, el futuro de Aragón se decide en Madrid, subordinado a intereses que nada tienen que ver con las necesidades aragonesas" y ha denunciado que "las negociaciones entre el PP y Vox están completamente alejadas de las preocupaciones reales de la ciudadanía".

Así se ha pronunciado Lasobras en el Comité Nacional de CHA celebrado este sábado para analizar la situación política ante el inminente inicio de la XII Legislatura en las Cortes de Aragón y evaluar el contexto institucional derivado de las negociaciones entre el PP y Vox.

Para la secretaria general de la formación, estos dos partidos "se dedican a dirimir quién obtiene más poder, quién es más negacionista en cuestiones tan básicas como el medio ambiente, la violencia machista o la xenofobia, mientras Aragón sigue sin respuestas en cuestiones fundamentales".

CHA ha considerado que el adelanto electoral respondió a una estrategia política al servicio de los intereses del PP estatal, ajena a las prioridades de Aragón.

Según el punto de vista de los aragonesistas, esta decisión no obedeció a una necesidad institucional ni a una voluntad de mejorar la gobernabilidad, sino a un cálculo partidista que situó a la Comunidad como una pieza más dentro de una estrategia política de ámbito estatal.

Las consecuencias para Aragón

Lasobras ha advertido de las consecuencias de la situación de bloqueo político e institucional, pues aún no hay presupuestos para 2025 "y, a este ritmo, Aragón corre el riesgo de afrontar también 2026 sin las herramientas necesarias para impulsar políticas públicas eficaces".

"Porque para cuando se apruebe, si es que ocurre -ha añadido-, será demasiado tarde para poder ejecutarlo en su integridad. Esta parálisis retrasa decisiones urgentes y perjudica directamente a la ciudadanía".

Para CHA, esta situación demuestra que las prioridades del PP y VOX no son los intereses generales de Aragón, sino sus propios objetivos partidistas.

"Mientras negocian sillones y cuotas de poder, miles de aragoneses y aragonesas siguen esperando soluciones a los problemas diarios, a los que afectan a su vida cotidiana", ha señalado la dirigente de la formación.

Noticias relacionadas

Ante este escenario, CHA ha reivindicado la necesidad de un gobierno comprometido con el interés general, que actúe con responsabilidad y lealtad hacia Aragón y que sitúe en el centro de su acción política la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, el fortalecimiento de los servicios públicos y la defensa del autogobierno.