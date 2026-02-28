La dirección de la residencia denunciada en Pinseque plantea un despido colectivo a la plantilla

La dirección de la empresa Fundación San Jorge ha trasladado su intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo a la plantilla de la residencia de mayores Hogar 65-Fundación San Jorge de Pinseque, denunciada por deficiencias en la atención sociosanitaria a los internos, falta de higiene y de comida y episodios de presuntas agresiones sexuales de un interno a una interna.

Según la documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, la empresa plantea un despido colectivo que afectaría a toda la plantilla de trabajadores, una veintena de personas, "por causas productivas y económicas" en aplicación del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.

Esta comunicación confirmaría la decisión del cierre del centro de mayores en Pinseque, en el que el Departamento de Bienestar Social del Gobierno de Aragón tiene abierto un expediente sancionador que, según fuentes del área que dirige Carmen Susín, "no está resuelto".

Esta clausura afectaría a los 40 internos que hay actualmente y a la veintena de trabajadores que, según la propia empresa, no podrían ser trasladados a ningún otro centro ya que la compañía no tiene ningún otro centro más ni en Aragón ni en el resto de España.

Según ha podido saber este diario, la plantilla cuenta con un plazo de 15 días antes de iniciarse la negociación y se debe constituir una comisión negociadora antes del inicio del periodo de consultas.