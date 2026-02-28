Castigo por "falta injustificada": un profesor que vive en Cataluña y da clases en Aragón no fue a trabajar por cumplir una alerta de Protección Civil

Ausentarse del trabajo por cumplir una alerta meteorológica de Protección Civil constituye una "falta injustificada". Así se le acaba de trasladar a un profesor de un instituto oscense de La Franja que reside en la provincia de Lleida, donde el pasado 12 de febrero se recibió un mensaje Es-Alert en el que se instaba a todos los catalanes a evitar "desplazamientos innecesarios" por el temporal. De esta forma el docente no se desplazó a su puesto de trabajo, pero según la dirección del centro educativo merece una merma económica en la próxima nómina en el caso de que se desestimen las alegaciones que debe presentar en un plazo de diez días naturales.

"Pero no puedo aportar mucho más", se resigna este mismo profesor en alusión a los cuatro documentos que él ya aportó: un correo expositivo de la situación, la alerta de Protección Civil, el Real Decreto que ampara la ausencia laboral en estas circunstancias y el contrato de alquiler del piso en el que reside en la provincia de Lleida. "¿Qué más voy a aportar? Ese día debería estar justificado porque si no el mensaje de la Administración es: o vas a trabajar o te quitan un día de sueldo", reflexiona el docente en declaraciones a este diario.

Una justificación

Es una resolución que la dirección del centro le entregó ayer, un documento en el que se hace constar que el profesor no presentó "un justificante válido y/o suficiente" para "la consideración de circunstancias meteorológicas existentes de la zona y al mal estado de las carreteras". Pero él se limitó a cumplir el mensaje que recibió a las 18.22 horas del miércoles 11 de febrero. "Alerta por fuertes vientos en toda Cataluña, evitad desplazamientos innecesarios y actividades en el exterior. Se suspenden actividades escolares, universitarias, deportivas, servicios sociales y sanitarios no urgentes", advertía esta comunicación para una franja horaria que comprendía las 00.00 y las 20.00 horas del 12 de febrero.

En esta misma resolución se alude a un "informe desfavorable" del propio centro educativo, "que considera la ausencia como falta injustificada" según transmitieron al Servicio Provincial de Educación de Huesca. Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón han recalcado de que se está "a la espera" de recibir las alegaciones del perjudicado para "resolver" el expediente.