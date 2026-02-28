El foco de dermatosis nodular contagiosa en Aragón obliga a sacrificar a las vacas de la granja: “Es grave para los animales, pero sin riesgo para las personas”

La directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria del Gobierno de Aragón, Aitziber Lanza, ha comparecido en la localidad oscense de Boltaña tras confirmarse el primer caso en Aragón de dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad que afecta al ganado vacuno y que no supone riesgo para las personas. “Es una enfermedad grave para los animales, pero que no supone ningún riesgo para la salud humana. No se transmite ni por contacto, ni por picaduras, ni por alimentos ni por leche”, ha explicado. A lo que sí obliga es a realizar el vaciado sanitario de toda la explotación: "Con que haya un solo positivo hay que sacrificar a todos los animales", ha añadido.

El foco se localizó en una explotación de 130 vacas de carne en Borrastre, en el término municipal de Fiscal, una zona donde todavía no se había completado la vacunación frente a esta enfermedad.

Según ha explicado Lanza, el aviso llegó del Laboratorio Nacional de Referencia de Algete, que comunicó el positivo en las muestras remitidas desde la granja afectada. “De inmediato se aplicaron las medidas que establecen los protocolos y el reglamento, y se inició el vaciado sanitario de la explotación, que es lo que corresponde en estos casos”, ha señalado.

La directora general ha apuntado que la normativa comunitaria es clara: basta con que un solo animal dé positivo para que, con el fin de evitar la propagación a otras explotaciones, se deba proceder al sacrificio de todo el rebaño. “No se trata de cuántas vacas estén infectadas”, ha insistido. Se tomaron muestras de varios animales enfermos, que confirmaron la presencia del virus, y se activó el protocolo de sacrificio total. Se desconoce cuántos ejemplares podrían haber resultado positivos, pero la actuación responde estrictamente a la legislación vigente.

La responsable autonómica ha descartado cualquier relación con zonas cercanas a Francia y ha recordado que los animales llevaban más de dos meses en la explotación y habían nacido y sido criados en la granja. En estos momentos se está desarrollando el estudio epidemiológico para tratar de determinar el origen del contagio, aunque ha reconocido que no siempre es posible identificarlo, dado que la enfermedad puede transmitirse por diversas vías, incluidas las vectoriales.

En cualquier caso, el sacrificio se limita exclusivamente a la explotación afectada. En las granjas del entorno no se van a aplicar medidas preventivas de sacrificio, sino que se toman muestras y, en función de los resultados, se adoptarán las decisiones oportunas.

En cuanto a la campaña de vacunación, Lanza ha detallado que en las zonas limítrofes ya se ha alcanzado en torno al 80 % y que en el área afectada el porcentaje ronda el 85 %. La previsión es completar la vacunación el lunes al mediodía. Veterinarios libres y oficiales trabajan de forma continua para lograrlo, aunque “la dispersión del ganado en pastos dificulta en ocasiones las labores”.

La explotación pertenece a la Oficina Comarcal Agraria y Alimentaria (OCA) de Boltaña, donde existen alrededor de 175 explotaciones ganaderas. El dispositivo de control se organiza en círculos: primero en un radio de 2 kilómetros, después hasta 20 y, posteriormente, con una ampliación de 30 más, hasta completar un perímetro de 50 kilómetros. Ya se han identificado todas las explotaciones en el radio inicial de 20 kilómetros y se están revisando los estados vacunales.

Bioseguridad y control

Los animales sacrificados se trasladan a un centro de destrucción de cadáveres, donde se someten a condiciones específicas de temperatura, tiempo y presión para evitar cualquier expansión del virus.

Lanza ha incidido en que la transmisión no depende únicamente de moscas o mosquitos. También puede producirse a través de garrapatas, vehículos contaminados o ruedas sucias, entre otros factores. “Es importante reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones. Los ganaderos están concienciados y se seguirá incidiendo en la prevención”, ha dicho.

El área afectada formaba parte de una “zona tampón” diseñada para frenar la propagación, y el hecho de que las explotaciones de alrededor estén ya vacunadas dificulta la expansión del virus. La evolución dependerá del desarrollo epidemiológico en los próximos días, aunque el objetivo es que el foco quede limitado a esta área.

En cuanto al impacto económico, ha detallado que cuando el sacrificio responde a una enfermedad de este tipo se establece una compensación económica para los ganaderos, regulada por un decreto del Gobierno de Aragón basado en un Real Decreto nacional, en términos similares a los aplicados en Cataluña.