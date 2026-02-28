Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Izquierda Unida Aragón reafirma su intención de "dar la vuelta por la izquierda" al nuevo escenario político

Ante el nuevo escenario político, IU Aragón define una hoja de ruta para fortalecer su presencia institucional y consolidarse como herramienta útil al servicio de la mayoría, según su coordinadora

Abengochea durante el encuentro de la Coordinadora autonómica de IU en su sede en Zaragoza.

Abengochea durante el encuentro de la Coordinadora autonómica de IU en su sede en Zaragoza. / IU

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

ZARAGOZA

Izquierda Unida Aragón ha reafirmado este sábado su intención de "dar la vuelta por la izquierda" al nuevo escenario político tras el reciente ciclo electoral y ante el avance de las derechas en la comunidad.

La formación ha celebrado su Coordinadora autonómica en su sede en Zaragoza, una reunión centrada en el análisis de los resultados electorales y en la definición de una hoja de ruta a medio y largo plazo para afrontar el nuevo contexto institucional y social en Aragón.

La coordinadora general de la organización, Marta Abengochea, ha señalado que era "imprescindible hacer una lectura colectiva y rigurosa de lo que han expresado las urnas, no desde la resignación, sino desde la responsabilidad política y el compromiso con la clase trabajadora".

Según Abengochea, el análisis realizado por la dirección autonómica se enmarca en un contexto estructural marcado por el avance de las derechas y la consolidación de "discursos reaccionarios que pretenden normalizar el retroceso en derechos".

La organización ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de un futuro gobierno sostenido por la derecha y la extrema derecha que, en palabras de su coordinadora, "profundizaría en las políticas de privatización de los servicios públicos y en la depredación del territorio".

Además, a su juicio, esta situación puede provocar "una mayor sumisión a los delirios reaccionarios de la ultraderecha".

Abengochea ha advertido de que en Aragón "lo que está en juego no es una alternancia más, sino el modelo de sociedad", y ha contrapuesto un modelo que refuerce los servicios públicos y garantice derechos.

En este sentido, ha remarcado su importancia frente a otro modelo que, como ha dicho, "convierte los derechos en negocio y las instituciones en correas de transmisión de intereses privados".

Como respuesta, IU Aragón ha acordado reforzar su estrategia política, de tal forma que se lleve a cabo una mayor presencia institucional, un fortalecimiento interno y una movilización social.

La dirigente ha destacado el "compromiso y la energía" de la militancia en los últimos meses y ha defendido la necesidad de ampliar la implantación territorial y consolidarse como "herramienta útil al servicio de la mayoría".

La Coordinadora ha apostado por mantener la acción política "en las calles, en las organizaciones y en las instituciones", así como por ejercer una oposición "firme y propositiva" ante cualquier intento de desmantelamiento de lo público.

"Nosotras no estamos en política para gestionar retrocesos, sino para revertirlos", ha concluido Abengochea, quien ha asegurado que la formación trabajará para "reconstruir la identidad de clase" y ofrecer una alternativa que permita "dar la vuelta por la izquierda a Aragón"

