El pequeño pueblo de Zaragoza que es conocido en toda España por sus escabechados: "Simplemente delicioso"

El turismo gastronómico no para de crecer en toda España y Aragón se ha sumado a una tendencia que parece no tener techo. Conocer una región, una ciudad o un pueblo solamente por su comida se ha convertido en la rutina de miles de personas cada fin de semana.

La propia ciudad de Zaragoza se ha convertido en un referente gastronómico gracias al altísimo nivel de sus restaurantes con El Tubo como zona más emblemática por sus tapas y ambiente sinigual. A muy pocos kilómetros de la capital aragonesa hay un pequeño pueblo de origen romano que se ha ganado una gran fama en toda España gracias a sus escabechados.

Castejón de Valdejasa está localizada a tan solo 45 kilómetros de Zaragoza y es el pueblo más meridional de Las Cinco Villas. La historia del pueblo zaragozano se remonta a la época romana ya que formaba parte de la calzada que unía Caesaraugusta y Pompaelo. Sin embargo, la primera vez que Castejón de Valdejasa sale documentado es en la Carta Puebla de Ejea de 110 ubicándose en el extremo sur de los territorios de Alfonso I el Batallador.

A muy pocos kilómetros de la localidad se encuentra el castillo de Sora, una fortaleza medieval con función de atalaya construido en lo alto del monte Guarizo con unas vistas perfectas desde el Prepirineo al Valle del Ebro. La Torre del Homenaje es la parte más relevante del conjunto en ruinas y todavía está en pie tras su reforma del siglo XVI. Este monumento, que también sirvió para vigilar al reino de Navarra en época medieval, está incluido en la Lista Roja de Hispania Nostra por su avanzado estado de deterioro. "Únicamente se mantienen en pie restos de muros y torres", explican desde la asociación.

Panorámica del Castillo de Sora en Castejón de Valdejasa / ÁLVARO MEDINA / HISPANIA NOSTRA

Sin entrar todavía en aspectos culinarios, Castejón de Valdejasa ofrece al visitante la tranquilidad y la paz para pasar un fin de semana de desconexión. El principal atractivo turístico monumental es la Iglesia Santa María la Mayor de estilo mudéjar con una preciosa torre campanario que preside el centro de la localidad. Otro templo religioso con un gran peso en este pueblo zaragozano es la ermita de Santa Ana, situada en en el cerro de su mismo nombre. El entorno ofrece unas vistas excepcionales del entorno de la población.

Desde lo alto del cerro se puede observar como el monte de Castejón de Valdejasa sigue recuperándose del terrible incendio de 2008 que arrasó gran parte del pinar de la zona.

Vistas desde la ermita de Santa Ana en Castejón de Valdejasa / TURISMO DE CASTEJÓN DE VALDEJASA

Una receta ancestral

La gastronomía ha colocado a Castejón de Valdejasa en el panorama nacional. Las especialidades de la pequeña localidad zaragozana son sin duda la perdiz escabechada y el conejo escabechado. El pueblo es conocido por haber mantenido intactas sus tradiciones culinarias que se pueden probar a diario en restaurantes como el Bar Carlos. Otra tienda muy famosa donde poder comprar esta especialidad es El Corral del Tío Nicasio. La receta tradicional usa vinagre, aceite, romero, tomillo, ajos y laurel para hacer el escabeche de una pieza de caza que se cocinará a fuego lento.

Todos los años se celebra en Castejón de Valdejasa en primavera la Feria del Conejo Escabechado, declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón. En ella, los vecinos del pueblo elaboran este singular plato, cuyo ingrediente principal es la carne de conejo o perdiz, siguiendo la receta de sus antepasados. Todo un deleite para el paladar que, además, conserva la historia de su tradición local.

Un plato de conejo escabechado de Castejón de Valdejasa / CASTEJÓN DE VALDEJASA

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Castejón de Valdejasa cuenta con 188 habitantes en 2024. Unos números muy inferiores a la época dorada de la localidad allá por 1849 cuando logró tener por primera vez ayuntamiento y tenía un censo de más de 1000 vecinos.