Sale a la venta una aldea abandonada en el Pirineo aragonés, a 15 minutos de Jaca, por tres millones y medio de euros: "Una atalaya"

En España se calcula que existe actualmente más de 3.000 pueblos abandonados repartidos por toda la geografía española. En comunidades como Aragón, el éxodo rural ha vaciado en las últimas décadas a muchas poblaciones que se han quedado sin habitantes. Algunas de ellas han sido repobladas y reconstruidas con la llegada de nuevos pobladores, mientras que otras siguen a la espera de recuperar su actividad de antaño.

El fenómeno de las ventas de aldeas abandonadas es cada vez más común en España. En portales inmobiliarios especializados es posible encontrar ofertas de pueblos abandonados y sus terrenos adyacentes en busca de un nuevo dueño. Es el caso de una pequeña aldea situada en pleno Pirineo aragonés, a 15 kilómetros de Jaca, que ha salido a la venta por un precio de 3,5 millones de euros.

En la web de la inmobiliaria Aldeas Abandonadas aparece anunciada esta finca, con 1.150 hectáreas de superficie y dos casas para rehabilitar. Según el anuncio, el comprador contaría con permiso del ayuntamiento. En cuanto a la ubicación, el terreno está a 15 minutos de Jaca, a 15 de Huesca y a 45 minutos de Zaragoza, junto a la Autovía Mudéjar, que une Jaca con la capital aragonesa.

En el pueblo hay dos casas para rehabilitar que cuentan con permiso del ayuntamiento. / ALDEAS ABANDONADAS

Vistas impresionantes

La aldea se presenta como una “atalaya” con “vistas” impresionantes del Pirineo. Además, se describe como un enclave idóneo para la actividad ganadera o cinegética, con 554 hectáreas de pinar silvestre y 244 de pastos. “Tiene abundante jabalí, corzo, perdiz y liebre de montaña. Con posibilidad de comprar más hectáreas colindantes, pues los propietarios están interesados en vender”, reza el anuncio.

“Se puede constituir un gran coto de caza mayor y menor. También es muy buena para ganado vacuno en libertad, pues tiene muchas hectáreas de pasto permanente”, añade.