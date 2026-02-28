Sopa de bolitas, el taller creativo de Zaragoza donde puedes crear tus propios pendientes con resina y flores secas: “Convertí una actividad terapéutica para mí en terapia para el resto”

El arte puede convertirse en un refugio. Dan fe de ello numerosos amantes de la artesanía, que encuentran en el trabajo manual una forma de conectar con el presente. Ese mismo sentimiento invadió a Elena Angurel en 2022, cuando descubrió el poder terapéutico de la arcilla polimérica. Este material sintético moldeable se parece a la plastilina pero se endurece al hornearse en un horno doméstico.

La artista zaragozana pronto aprendió a elaborar todo tipo de complementos con esta arcilla: pendientes, colgantes, pulseras… Estos accesorios destacan por su colorido y por su carácter único: ninguna pieza artesanal es idéntica. Angurel también confeccionaba cuelgamascarillas de bolitas de arcilla, producto que dio nombre a su emprendimiento, Sopa de bolitas.

Elena Angurel en su local de Calle de la Princesa, 1. / Jaime Galindo

El negocio nació cuando la aragonesa empezó a comercializar sus creaciones a través de Internet. En su cuenta de Instagram publicitaba sus nuevas colecciones y redirigía a sus clientes potenciales a su página web, donde pueden adquirir sus productos.

El éxito de los talleres: la magia del arte en comunidad

En 2024, Angurel hizo realidad una idea que llevaba meses rondándole la cabeza: impartir talleres de arcilla polimérica. “Convertí una actividad terapéutica para mí en terapia para el resto”, sostiene. En febrero de 2025, inauguró su local, un sitio fijo donde hospedar sus actividades, que cada vez tenían más demanda. Hace un par de semanas, estrenó un establecimiento más amplio, ubicado en Calle de la Princesa, 1.

Pendientes artesanales de Sopa de bolitas. / Jaime Galindo

“Marzo, abril y mayo son los meses más frenéticos porque vienen muchos grupos de amigas en su despedida de soltera”, explica. Sus talleres privados tienen un aforo aproximado de una docena de personas como máximo, una duración de dos horas y un precio a partir de 35 euros. “La gente disfruta mucho. Un montón de chicas me dicen: “son dos horas de no pensar en nada””, asegura la anfitriona.

De la química a la artesanía

Al inicio, la joven zaragozana compaginaba su proyecto personal con su carrera de Química. Llegó a gestionar al mismo tiempo la redacción de su TFG, unas prácticas en una multinacional y su emprendimiento. Finalmente, Angurel decidió dejar las prácticas para darlo todo por su sueño. “Acabé agotada de compaginar todo y aposté por lo que me hace feliz en el día a día, aunque no es el camino fácil”, confiesa.

Emprender con 25 años fue todo un salto de fe. “Es duro y un poco solitario. Tienes que tomar tu sola las decisiones, no sabes si las estás tomando bien… Avanzas a base de prueba y error pero tampoco tienes mucho margen”, puntualiza la artista aragonesa. A pesar de las incertidumbres, la joven trabaja cada día para ofrecer nuevas actividades a sus clientas. En abril de 2025, empezó a impartir talleres de resina, un material transparente que se endurece bajo la luz ultravioleta y que Elena Angurel decora con flores secas. “Son muy simbólicas, hay personas que me piden complementos de resina para conservar las flores de momentos importantes”, cuenta la emprendedora. Próximamente, quiere lanzar un taller de acuarelas junto a otra artista.

Elena Angurel trocea las flores en pequeños pedazos para mezclarlas con la resina. / Jaime Galindo

Sopa de bolitas ya se ha vuelto un oasis para los zaragozanos más creativos, pero también para los amantes de la joyería divertida. En su catálogo web encontramos anillos, brazaletes y colgantes hechos a mano, algunos de ellos con uno de sus diseños estrella: la Virgen del Pilar de resina coloreada con varios tipos de flores. Además, cuenta con más de 7.000 seguidores en Instagram, una cifra que prueba la buena acogida del proyecto.