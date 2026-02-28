Trabajadoras de la residencia denunciada en Pinseque: "Por las noches estamos solo una para 43 ancianos"

La residencia Hogar 65-Fundación San Jorge de Pinseque está siendo investigada por el Gobierno de Aragón y tiene una denuncia ante la Guardia Civil por una supuesta agresión sexual cometida en su interior, así como por deficiencias en el servicio, como la falta de comida, de material adecuado para las tareas que se hacen en su interior o deficiencias en la higiene de los 43 internos. Numerosas trabajadoras del centro, en conversación con EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, han confirmado los hechos denunciados y han destacado algunas de las situaciones que han vivido en su interior en el último año, en el que fechan el declive del servicio en la residencia de esta localidad zaragozana.

Unas 20 trabajadoras son las encargadas de tratar día a día a los 43 ancianos que viven, a febrero de 2026, en este centro de Pinseque. Según consideran las varias trabajadoras consultadas por este diario, tan solo hay "siete u ocho personas válidas por sí misma". El centro está especializado y tiene permisos para ayudar a estas personas mayores, pero no a aquellos que tengan un grado de dependencia mayor. Este ha sido uno de los motivos de inspección y aviso por parte de la DGA, según admiten en la propia dirección de Hogar 65. "El resto de los internos van con andador o tienen que ir en silla de ruedas", precisan las trabajadoras sobre la independencia de las personas que viven ahí.

El pasado mes de agosto, el centro tuvo una inspección que cambió la forma de trabajar en el interior. "A partir de ahí, se empezaron a dar raciones de comida más escasas y se prohibía que los internos pudieran repetir", cuentan varias empleadas, que afirman que esta práctica ha ido alternando con el paso del tiempo: "Después hubo una temporada que sí dejaban repetir, porque los ancianos se quejaban, sobre todo los hombres". También detectaron a la vuelta del verano que se dejaba de dar "agua mineral embotellada" a los residentes y se utilizaban jarras con "agua del grifo": "Hemos llegado a ver garrafas con agua bastante turbia, porque las tuberías son muy viejas".

Las trabajadoras consultadas cifran en "el entorno de los 1.500 euros" el coste mensual de la habitación individual, algo más barata si se trata de una sala compartida. Sí señalan que hay "una diferencia" con los otros centros de Pinseque. Este municipio zaragozano tiene otras tres residencias para mayores, con un precio estimado por las empleadas consultadas de entre 1.800 y los 2.000 euros mensuales. Las empleadas denuncian el uso de "material roto o de falta de material" para tareas tan sencillas como la ducha, que según quién las de a los internos son "con agua fría, por no esperar a que salga caliente".

PABLO IBÁÑEZ

Las quejas de estas empleadas también se centran en el trato de las coordinadoras o superiores, tanto en tiempos pasados como más pegados a la actualidad, hacia los ancianos. "Una persona que te necesita no es como un armario al que se le rompe una pata", afirma una de ellas, que critica como, en algunas ocasiones, al querer dar una mayor atención a aquellos residentes que lo necesitaban y se quejaban por algún síntoma, las coordinadoras respondían que eran "viejos que estaban con sus cuentos". Recuerdan que alguna vez "se les ha dado medicación no pautada", con la intención de "relajarlos y dormirlos" en el caso de aquellos residentes "más movidos". Varias de ellas rememoran varios casos de personas que tenían problemas de movilidad, sobre todo en las piernas, a los que se les obligaba a hacer ejercicios o alargar paseos cuando no podían hacerlo y luego hubo "consecuencias" en su situación sanitaria. "Ellas no le daban importancia, pero te da pena porque estás todo el día con ellos", lamentan.

La relación con las familias y las trabajadoras

"Muchas familias están fuera, por eso no se han enterado de lo que pasa aquí", reflexionan las trabajadoras, que aseguran que "ningún interno" tiene familia en Pinseque. "Como mucho, Alagón o Casetas, municipios cerca de Zaragoza", destacan. Los familiares, cuando acuden a visitar a sus ancianos, "van a una cafetería que nada tiene que ver con el comedor del centro" o dan paseos frente a la residencia. Ahí, una zona de bancos con algunos pedales para mover las piernas es el teórico "patio" de los internos, la única zona fuera de la residencia por la que pueden moverse. Tienen también un espacio propio exterior, pegado al propio edificio.

El ambiente entre los empleados también es mejorable. "Te van quemando, hay mucha fatiga porque exigen mucho", afirman varias trabajadoras, que alertan que varias compañeras en los últimos meses han tenido que "coger la baja por el trabajo excesivo". "Hemos sufrido broncas por parte de las responsables de todo tipo", concretan las empleadas consultadas, que denuncian "la soledad" en el turno de tarde y en el de noche. Entre las 15.00 y las 22.00 horas hay dos trabajadoras para 43 internos, mientras que en el horario de noche, hasta las 8.00 horas, hay solo una.

Fuentes de la dirección de Hogar 65, en conversación telefónica con este diario este viernes, han defendido haber pasado "20.000 inspecciones" en los últimos tiempos. El equipo directivo confirmó la intención de cerrar el centro el próximo 31 de marzo, además del inicio del proceso de despido colectivo a la veintena de empleadas con las que cuenta ahora la residencia. La dirección defiende una interlocución "fluida" con la DGA y una reciente reunión con el Gobierno autonómico. Sobre el caso de la supuesta agresión sexual, el suceso más grave que se ha denunciado, el centro se muestra comprometido y "con las puertas abiertas" para colaborar con la Guardia Civil en la resolución del caso.