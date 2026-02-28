UGT lamenta que el cierre de la residencia denunciada en Pinseque es "la consecuencia directa de años de dejadez, falta de control efectivo y políticas insuficientes"

Primeras reacciones a la denuncia contra la residencia Hogar 65-Fundación San Jorge de Pinseque, denunciada por fallas en su servicio, raciones de comida escasas o falta de higiene en su interior. También se investiga una supuesta agresión sexual en su interior. El sindicato UGT ha señalado el caso del centro de este municipio zaragozano como ejemplo de "la consecuencia de años de dejadez y falta de políticas suficientes" para mejorar el sector de los cuidados. La organización sindical reclama "medidas ante el deterioro laboral y asistencial" a aplicar por el Gobierno de Aragón.

"Es necesario incrementar controles y mejorar la financiación de los centros para mejorar el conjunto del sector de las residencias de mayores en Aragón", reclaman desde el sindicato, donde aseveran que el próximo cierre de Hogar 65, programado para el 31 de marzo, es "la consecuencia directa de años de dejadez, falta de control efectivo y políticas insuficientes".

"Desde UGT advertimos desde hace años que esta situación no es un caso aislado, sino el resultado previsible de un modelo de atención a la dependencia que cronifica la precariedad laboral extrema en el sector", aseveran en la organización sindical, donde enumeran "ratios de personal insuficientes, sobrecarga de trabajo o salarios en el entorno del SMI" como algunos de los parámetros a mejorar. También denuncian en UGT que hay trabajadoras "deshechas físicamente" por la carga de trabajo que acumulan con el paso del tiempo.

UGT critica que las inspecciones "llegan tarde" y que estos estudios "no se traducen en medidas estructurales" que cambien las instalaciones de manera sustancial. La organización sindical denuncia desde su federación de Servicios Públicos "la pasividad institucional" que ven en este asunto y aseguran que sin cambios "se pone en riesgo tanto la calidad de vida de las personas mayores como la salud física y mental de las trabajadoras".

"Recordamos que UGT ha exigido en múltiples ocasiones la negociación inmediata de un Convenio Colectivo Autonómico que supere la precariedad, eleve salarios, reduzca cargas de trabajo y duplique las ratios de personal para ofrecer una atención digna", resumen en la organización. El sindicato se marca el objetivo de "mejorar las condiciones de todo el sector" y se muestra "dispuesto a colaborar con las instituciones" para analizar la situación y proponer nuevas mejoras.

"En Aragón tenemos dos puntos prioritarios que debemos mejorar urgentemente en las Residencias, uno es los controles sobre la calidad asistencial en los centros, y el segundo son la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras especialmente en salarios y ratios de personal. Si no mejoramos estas cuestiones, es muy difícil tener una atención de calidad", concluye Angélica Mazo, vicesecretaria general de Servicios Públicos de UGT Aragón.