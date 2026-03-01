Cajamar adelanta las ayudas de la PAC

Un año más, Cajamar ha puesto en marcha su campaña de anticipo de las ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC), una solución financiera en la que los profesionales de la entidad acompañan en todo el proceso a agricultores y ganaderos, ofreciendo una gestión integral, analizando el caso particular de cada explotación y facilitando liquidez inmediata, ofreciendo el anticipo que mejor se adapte a sus necesidades.

Además, aquellos perceptores que domicilien el cobro y cuyas ayudas superen los 5.000 euros recibirán sin coste una licencia del Cuaderno de Campo CX Tierra durante un año, una de las herramientas más avanzadas y sencillas del sector para la gestión de explotaciones agrícolas para cumplir fácilmente con la obligación legal del Cuaderno de Campo (SIEX) desde el teléfono móvil, ordenador o tablet. Una iniciativa desarrollada por Plataforma Tierra, englobada en el Ecosistema de Innovación Agroalimentaria de Cajamar, para la digitalización y sostenibilidad del sector agroalimentario y en la que se puede integrar y disponer de otras herramientas de gestión, como planes de riego, de fertilización, predicción meteorológica en tu finca y otras para ayudar con la gestión integrada de plagas o el cálculo de la huella de carbono de la explotación.

Apoyo al sector agroalimentario

El apoyo de Cajamar al sector agroalimentario desde más de 60 años forma parte de la identidad cooperativa que continúa creciendo año tras año, siendo referente del sector en financiación, con una cuota de mercado nacional del 15,2%, y concediéndole más del 40% de la nueva financiación empresarial a lo largo de 2025.

La apuesta por la especialización agroalimentaria, a través de su Ecosistema de Innovación, es uno de los rasgos diferenciales de Cajamar. Sus centros de investigación trabajan en la generación y transferencia de conocimiento, permitiendo que agricultores y ganaderos accedan a innovaciones clave para mejorar la eficiencia, la rentabilidad y la sostenibilidad del sector. Así como a través de estudios, informes y publicaciones y de su incubadora Cajamar Innova para startups, empresas tecnológicas, grupos de investigación y equipos innovadores, interesados en desarrollar soluciones aplicadas a necesidades reales del sector agroalimentario.

De forma complementaria, los profesionales del campo pueden acceder a distintos productos de la entidad especializados para el sector, como la Cuenta Autónomo Agro, diversas opciones de financiación y los seguros agrarios. A ello se suma el seguro de Incapacidad Laboral Temporal (ILT), orientado a agricultores y ganaderos autónomos, que garantiza un pago diario en caso de incapacidad laboral temporal por enfermedad o accidente.

Con todas estas iniciativas, Cajamar reafirma su posición de entidad financiera de referencia para el sector agroalimentario y para el desarrollo sostenible del entorno rural.