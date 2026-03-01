Las carreteras aragonesas ya muestran las primeras retenciones en el regreso a Zaragoza desde el Pirineo

La tarde de este domingo 1 de marzo está registrando ya complicaciones de tráfico en varias carreteras del Alto Aragón, con retenciones de nivel amarillo por circulación irregular, en una nueva jornada marcada por el buen tiempo. La previsión meteorológica ha animado aún más si cabe a los amantes de esquí y de las actividades de montaña. Cada fin de semana la escena se repite en los paisajes altoaragoneses, con cientos de zaragozanos que acuden a esquiar y a disfrutar de un entorno privilegiado. El problema, una jornada más, radica a la hora de volver.

La mejor medida ante estas situaciones sigue siendo la paciencia y asumir que el regreso puede alargarse más de lo previsto. Es una estampa a la que los aragoneses ya están acostumbrados. Mantener una conducción tranquila y responsable contribuye a reducir el estrés al volante y a mejorar la seguridad de todos. En jornadas de gran afluencia hacia y desde el Pirineo, la prudencia y la calma son, más que nunca, la mejor aliada.

La estabilidad meteorológica sigue animando a los amantes de la nieve y la montaña a acudir al Pirineo, lo que provoca importantes problemas circulatorios en las principales vías de regreso. Desde esta primera hora de la tarde, coincidiendo con la operación retorno, se están produciendo atascos que, en muchas ocasiones, retrasan significativamente la vuelta a casa de los zaragozanos.

A esta hora, en la N-330 se han notificado congestiones en sentido Zaragoza entre el kilómetro 617,1 en Hostal de Ipies y el 614,35 a la altura de Lanave. También se registran retenciones entre el kilómetro 630,41 en Cartirana y el 629,4 en Sabiñánigo, igualmente en dirección a la capital aragonesa. Además, la N-260a presenta circulación irregular entre el kilómetro 508 en Escuer y el 517 en Cartirana.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución, mantener la distancia de seguridad y planificar con antelación los desplazamientos ante la elevada intensidad de tráfico en estos tramos.