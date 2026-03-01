Grupo Costa: innovación y sostenibilidad para liderar la transformación agroalimentaria

El sector agroalimentario está viviendo, en estos momentos, una profunda transformación para dar respuesta a las diferentes demandas de calidad, cuidado del entorno y competitividad que la sociedad y los consumidores exigen actualmente. La innovación se convierte por lo tanto en el eje de este cambio al integrar la tecnología en los procesos productivos para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad, generando así un impacto positivo en el territorio.

En este contexto, el aragonés Grupo Costa se ha posicionado como uno de los grandes referentes del sector agroalimentario a nivel internacional gracias a una apuesta decidida por la innovación, la digitalización y la sostenibilidad.

La empresa familiar, que comenzó su andadura en Fraga en 1966, ha evolucionado hasta convertirse hoy en día en un holding diversificado, que emplea a más de 5.000 personas de manera directa y cuenta con una facturación agregada de 2.300 millones de euros.

Con una sólida presencia en sectores que van desde el vitivinícola, el hotelero, las energías renovables, la salud vegetal, el inmobiliario o la automoción. Además, la principal actividad del grupo empresarial se concentra en el holding Costa Food Group: el tercer mayor grupo cárnico nacional y la segunda ganadería más grande toda Europa, con presencia en más de 100 países.

Este proyecto, con más de 896 millones de euros de inversión, generará 5.300 empleos directos. / GRUPO COSTA

Clave sitúa a Aragón como ‘hub’ del agroalimentario

El crecimiento del Grupo Costa se ha llevado a cabo manteniendo sus señas de identidad: el arraigo al territorio y la apuesta por la innovación y la sostenibilidad en todos los ámbitos (económico, medioambiental y social). Tres ejes estratégicos que convergen en su modelo de economía circular, base de los proyectos que impulsa el grupo como la planta Glicopepton Biotech o Clave (Centro Logístico Agroalimentario del Valle del Ebro).

El proyecto Clave será la materialización de un modelo empresarial que entiende la innovación y la sostenibilidad como pilares inseparables. Incluye centros de producción cárnica, logística y un campus biotecnológico diseñado para ser un referente nacional que sitúe a Aragón como «hub» de biotecnología, investigación y desarrollo del sector agroalimentario.

Con una inversión de 896 millones de euros, generará 5.300 empleos directos y del que se estima un incremento del PIB aragonés de 1.080 millones de euros (2,31%), un 14,95% si las cifras se centran en el sector industrial aragonés, según un estudio de impacto socioeconómico que ha realizado la Universidad de Zaragoza.

Uno de los rasgos diferenciales de Clave es su firme orientación sostenible. Es el primer desarrollo industrial en España que cuenta con el certificado Bream® ES Urbanismo, lo que le dota de un enfoque que prioriza a las personas y avala su compromiso medioambiental, incorporando criterios de eficiencia energética desde la fase de diseño. Gracias a las medidas constructivas previstas, se estima una reducción del 61,3 % en las emisiones de CO2₂ y un grado de autoabastecimiento energético del 24,8%.

Economía circular en el porcino

La circularidad también es la base de otro proyecto impulsado por el Grupo Costa: Glicopepton Biotech. Una iniciativa que une al sector cárnico con el farmacéutico para el aprovechamiento de subproductos. La planta, que está en fase de construcción en Fraga, albergará un centro biotecnológico donde se producirá heparina y productos de alto valor nutritivo tanto para alimentación animal como para fertilizantes. Como Clave, Glicopepton Biotech está concebido para convertirse en un centro de referencia a nivel nacional, que atraerá empleo cualificado al medio rural, permitirá el desarrollo de soluciones innovadoras y la transferencia de conocimiento entre los dos sectores implicados.

Con proyectos como Glicopepton Biotech y Clave, el Grupo Costa avanza decididamente en su compromiso con el crecimiento de Aragón y con el desarrollo de un sector agroalimentario más tecnológico, eficiente y sostenible.