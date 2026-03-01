El milagro aragonés se materializa

Hace un año, cuando EL PERIÓDICO DE ARAGÓN organizó por estas mismas fechas el II Foro Activos, lo hizo bajo el título El milagro económico de Aragón, porque todavía había quien tenía cierto recelo ante la magnitud de lo que se anunciaba y resultaba difícil de creer. Las cifras eran imponentes: decenas de miles de millones de euros comprometidos y proyectos de escala europea aventuraban una transformación sin precedentes. Un año después, las dudas se han disipado. El milagro existe y se sustenta ya en datos y cifras medibles.

El Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) acaba de confirmar que el PIB aragonés cerró 2025 con un crecimiento del 3%, dos décimas por encima de la media española, que se quedó en el 2,8%. No es un dato aislado, supone un cambio de tendencia y el inicio de una nueva etapa económica de crecimiento. Las proyecciones realizadas por Ibercaja estiman que Aragón crecerá seis décimas más que el conjunto de España en 2026 —un 2,9% frente al 2,3%— y siete décimas más en 2027 —un 2,8% frente al 2,1%—. La tendencia histórica se ha invertido : entre 2013 y 2025, Aragón creció de media medio punto por debajo de España. Ahora, el guión se ha revertido.

Y con este cambio de escenario de fondo se celebró este jueves el III Foro Activos, organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Prensa Ibérica en el Hábitat Sella. Una cita que este año llevó el título de Los motores económicos de Aragón y que congregó al presidente en funciones del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, a representantes de compañías como Amazon Web Services, Azora, Samca, QTS, Levitec, Trilux Iluminación, Kaira, la Fundación Basilio Paraíso, y al ingeniero Mateo Valero, director del Barcelona Supercomputing Center.

Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, fue el encargado de abrir la jornada trazando el retrato de una comunidad en ebullición. Mencionó una economía que aporta cerca de 50.000 millones de euros al PIB nacional, un territorio que ha sabido «transformar su posición geográfica en una ventaja». También recordó los proyectos de gran calado que están en marcha: «una red creciente de centros de datos y, como buque insignia, la gigafactoría de baterías impulsada por Stellantis y CATL». Pero no se quedó en el elogio. Moll advirtió que ser polo de atracción exige «una estrategia coherente que combine formación, infraestructuras, estabilidad regulatoria y políticas activas de captación y retención de talento».

En imágenes | Ambiente de invitados y participantes en el tercer Foro Activos organizado por EL PERIÓDICO /

Cambio estructural

También Jorge Azcón abrió su intervención con una afirmación que resume el estado de ánimo que vive la comunidad: «Las inversiones son ya una realidad. En los últimos años había que imaginar, ahora ya podemos tocarlas y verlas». Pero el presidente en funciones fue más allá y aventuró que Aragón será «la primera comunidad en alcanzar el pleno empleo», un horizonte que no parece descabellado a la vista de la tasa de desempleo actual, del 7,7%, de las más reducidas del país, y de los cerca de 30.000 nuevos puestos de trabajo que, según un estudio de la Fundación Basilio Paraíso, requerirá para materializar las inversiones comprometidas en los próximos años.

Azcón cifró en 90.000 millones de euros las inversiones que llegan a la comunidad, un ecosistema al que ya se están sumando nombres como Diamond Foundry, Espanix o Multiverse Computing. «Vamos a cambiar la estructura económica de nuestra comunidad como no se recuerda en siglos», se atrevió a anticipar, amparado por los propios datos. Y se fijó un nuevo reto ilusionante: «Vamos a tener que gestionar ese crecimiento trabajando con cabeza y con rigor para que no solo genere riqueza, sino también bienestar para los aragoneses», concluyó.

Agustín Lalaguna, consejero delegado de Levitec; Óscar Lobera, responsable de desarrollo corporativo de la Fundación Basilio Paraíso; Javier Beltrán, CEO de Kaira; e Ignacio Reviriego, director general de Trilux Iluminación; durante la mesa redonda moderada por el periodista Jorge Heras. / JAIME GALINDO

El talento y la tecnología, palancas de crecimiento

La primera mesa redonda del foro estuvo protagonizada por cuatro empresas que ejemplifican, desde ángulos distintos, cómo la tecnología se ha convertido en el verdadero motor de valor añadido de la economía aragonesa. Levitec, Trilux Iluminación, Kaira y la Fundación Basilio Paraíso protagonizaron un debate en el que el talento, la digitalización y la colaboración público-privada fueron los ejes recurrentes.

Agustín Lalaguna, consejero delegado de Levitec, identificó dos factores diferenciales de Aragón: «la energía renovable muy competitiva y el ecosistema institucional y empresarial». Levitec es hoy una compañía de 500 personas, de las que más de 300 son ingenieros «que hemos conseguido repatriar, que estaban en otras comunidades y países, y ofrecerles un proyecto». Lalaguna, que participó en el viaje institucional a Estados Unidos en noviembre de 2025 para analizar el ecosistema de los centros de datos, advirtió que allí ya están en la fase de implantación de la inteligencia artificial, mientras Aragón está aún en construcción. Una brecha que, dijo, hay que empezar a cerrar ya.

Ignacio Reviriego, director general de Trilux Iluminación, añadió a los factores clásicos —suelo, electricidad, agua— la necesaria «estabilidad social y política» para que las empresas puedan establecerse a largo plazo. Su compañía, especializada en luminarias y soluciones led para entornos industriales y urbanos, ha vivido la transformación digital en carne propia: los puntos de luz se han convertido en «receptores de información» que se intercomunican, mandan datos a la nube alojada en centros de datos y permiten telegestionar instalaciones completas. Javier Beltrán, CEO de Kaira —una tecnológica que aplica inteligencia artificial a la cadena de suministro—, añadió un argumento más personal: «En Aragón se vive bien y eso es clave. Aquí se están realizando proyectos que atraen talento y eso nos diferencia».

Óscar Lobera, responsable de desarrollo corporativo de la Fundación Basilio Paraíso, aportó la visión de conjunto: «Hay inversiones que son absolutamente estratégicas en Aragón en el sector del automóvil, la agroalimentación, la industria, la construcción, los servicios… y los centros de datos. Tenemos una oportunidad tremenda para que los centros de datos sean una palanca para integrar estos sectores estratégicos».

Peter Knapp, operating partner de Azora; David Blázquez, director de Políticas Públicas para Infraestructuras y Energía de AWS en España, Italia y Portugal; y Javier del Pico, director del Área de Servicio de Energía de Samca, conversan con Martí Saballs en la segunda mesa. / Jaime Galindo

Epicentro europeo de los centros de datos

Precisamente, la segunda mesa giró en torno a los centros de datos y dejó claro que Aragón ya es un referente. David Blázquez, de Amazon Web Services, fue tajante: «Aragón tiene ya la capacidad de centros de datos más importante de España» y es el «epicentro» continental del sector, algo construido en apenas dos años. AWS opera ya campus tecnológicos en Huesca, El Burgo de Ebro y Villanueva de Gállego, y está a punto de recibir los permisos para acometer las ampliaciones que anunció en 2024.

Junto a AWS, la mesa contó con Javier del Pico, de Grupo Samca —que proyecta un campus en Luceni— y con Peter Knapp, de Azora, que se instalará en Villamayor de Gállego. Excusó su asistencia a última hora el representante de QTS, que está ejecutando su proyecto en Calatorao junto a Blackstone. El diagnóstico compartido por todos ellos fue optimista pero exigente: Aragón cuenta con recursos envidiables, pero necesita con urgencia «desbloquear» los nueve nudos de acceso energético saturados que están retrasando la ejecución de proyectos. Del Pico lo expresó con claridad: «Nos sobra capacidad de producción y en muchos momentos es imposible absorberla, lo que se traduce en vertidos y pérdidas anuales» pero a la vez «tenemos que encontrar soluciones para las horas en las que no podemos autoabastecernos de renovables».

Por su parte, Peter Knapp reafirmó que «lo que va a pasar en Aragón es enorme». Y, de nuevo, lo avaló con datos: solo el proyecto de Azora en Aragón supondrá en unos cinco años el 30% de los activos que el grupo tiene en el mundo, y que actualmente se cifran en 14.000 millones.

Antonio Lacoma, director territorial de Aragón y subdirector de Ibercaja. / Jaime Galindo

El círculo perfecto

El foro también contó con el análisis de Antonio Lacoma, director territorial en Aragón y subdirector de Ibercaja, que animó a las empresas a aprovechar al máximo el contexto favorable. Ordenó el momento en tres fases: la de las oportunidades —ya superada «con matrícula de honor»—, la de la generación del ecosistema tecnológico —en la que Aragón se encuentra ahora— y la de la aspiración, que pasa por que las empresas aragonesas sean «las mejores en términos de competitividad, no solo en Aragón, sino en España».

El ingeniero aragonés Mateo Valero, director del Barcelona Supercomputing Center, cerró la jornada. / Jaime Galindo

Granero o fábrica

Quien tuvo la misión de cerrar el foro fue Mateo Valero, ingeniero de Alfamén que dirige el Barcelona Supercomputing Center. Lejos de la autocomplacencia por el momento histórico que vive la comunidad, Valero puso el foco en el reto que se viene por delante: tenemos ya la infraestructura pero hay que convertirla en palanca de conocimiento. En sus palabras: «Lo que no podemos ser es un granero de electrones, sino una fábrica de ideas».

El ingeniero zaragozano reconoció que Europa ha llegado tarde a la carrera tecnológica frente a Estados Unidos y China y carece de gigantes propios comparables a los grandes desarrolladores de modelos. Frente a ello, abogó por impulsar las llamadas «IA factories»: infraestructuras públicas de inteligencia artificial al servicio de empresas y administraciones. España cuenta ya con dos —en Galicia y en Barcelona—. El mensaje subyacente que trasladó al auditorio fue claro: Aragón debe aspirar a la tercera.

Para ello, Valero reclamó alianzas urgentes entre universidades, centros de investigación y empresas y apeló a la ambición colectiva empezando por él mismo: «Soy uno más de vosotros. Si puedo ayudar en algo, ya lo sabéis».

La jornada, que contó también con la colaboración de Grupo Costa, dejó un mensaje claro: el milagro del que se hablaba hace un año ya no es una promesa. Es un proceso en marcha y ahora comienza la parte más difícil, gestionar el crecimiento.