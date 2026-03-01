MotoGP hunde a Motorland hasta los 6,7 millones de euros de pérdidas

MotoGP es el gran atractivo del circuito Motorland de Alcañiz, pero también el motivo del hundimiento de sus cuentas. La celebración del gran premio en 2024 volvió a deprimir el resultado económico de la pista aragonesa hasta los 6,7 millones de euros en pérdidas. En 2023, año en el que no se celebró el gran fin de semana motociclista, el circuito registró pérdidas, pero solo de algo más de 420.000 euros.

En el futuro, la permanencia o no de Aragón en el circo del motociclismo mundial mira a la cuenta de resultados de un proyecto estratégico para la comunidad y revitalizador de Teruel, pero que no ha marcado saldos positivos. La auditoría de las cuentas de Motorland en 2024, último ejercicio al completo, arroja un resultado negativo de 6.687.431,02 euros, según el informe que ya está disponible en el portal de transparencia de Ciudad del Motor de Aragón, S. A.

El mismo informe hace una primera comparativa con 2023, en el que las cuentas cayeron hasta los 423.072,93 euros de pérdidas. Una notable diferencia de casi 6,2 millones de euros. El ejercicio de 2025 no se ha cerrado todavía, pero fuentes del circuito aragonés aseguran que las pérdidas volverán a situarse en el entorno de los 6,5 millones de euros. De nuevo, la celebración de MotoGP influye, para mal, en el resultado final del ejercicio de Motorland.

El informe de auditoría refleja que en el apartado de gastos, en 2024, se produjo "un aumento muy importante como consecuencia de los gastos y los derechos de organización derivados de la celebración del campeonato del mundo de MotoGP". Hasta los 11,9 millones de euros crecieron los gastos a servicios exteriores, mientras, el de personal superó los 2,2 millones de euros o los aprovisionamientos, también por encima de los dos millones. En total, considerando el gasto en MotoGP y los pagos habituales del circuito, los gastos de Motorland durante el ejercicio de 2024 superaron los 18 millones de euros.

El Gobierno de Aragón asume cada año un pago de unos ocho millones de euros, en concepto de canon para la celebración del fin de semana de carreras. En los contratos de renovación que otros circuitos ya han firmado para las próximas tres temporadas, como el caso de Montmeló en Barcelona, la cifra reclamada por Dorna (organizadora) y Liberty (propietaria de la competición) ya ha superado los doce millones de euros.

La auditoría sí pone en valor que "el importe neto de la cifra de negocios ha producido un aumento con respecto al de 2023 como consecuencia de celebración de una prueba del campeonato del mundo de MotoGP". Así, en 2024, registró 5,1 millones de euros de importe neto de esa cifra, mientras que en 2023 ese registro se quedó en los 3,9 millones de euros.

Los gastos de Motorland en el ejercicio 2024 también crecieron por tener que adecuar la pista a las exigencias de las competiciones que se celebran a lo largo del año en el circuito alcañizano. "En este ejercicio (2024) se ha realizado el reasfaltado del circuito de velocidad necesario para las homologaciones exigidas para llevar a cabo pruebas regionales, nacionales e internacionales que ha supuesto una inversión de 5,6 millones de euros".

Un mayor gasto que en 2025, el ejercicio que ya se está estudiando en el seno de Motorland, no está contemplado, aunque sí que hay "inversiones destinadas a mejorar la imagen del complejo y la eficiencia energética". Esa previsión de 2025 hecha por la auditoría espera "una mejora en los ingresos de la compañía" gracias a "la explotación del circuito de velocidad en condiciones normales". Fuentes de Motorland avanzan que en 2025 el gasto se centró en obras en viales exteriores, por un coste de unos dos millones de euros.

En el apartado de la evolución del negocio, el resultado de la explotación que refleja la auditoría es negativo en 9,17 millones de euros. Sí que hubo una notable mejora en la relación de Motorland con sus proveedores. Según lo reflejado en el informe, el pago medio se situó en 5,24 días en el año 2024, una cifra que en 2023 era de 108,21 días.

El informe de gestión concluye que Motorland sigue siendo "un proyecto de interés estratégico para el Gobierno de Aragón y el resto de accionistas". Y que estos actores lo demuestran con "el apoyo financiero que viene prestando anualmente con subvenciones de explotación y ampliaciones de capital".