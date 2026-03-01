Motorland Aragón será el circuito de reserva de Dorna para el Mundial de MotoGP de 2027

La continuidad de Motorland en la MotoGP apura las últimas vueltas antes de cruzar una meta que está fijada para dentro de tres o cuatro meses. Será entonces, antes del próximo verano, cuando los organizadores del mundial de motociclismo, Dorna, ahora en manos de la multinacional Liberty, anuncien el calendario oficial para 2027. Y será el momento de dar oficialidad a lo que ya es casi un secreto a voces: que Aragón se cae del listado de 22 circuitos de todo el mundo o que solo se mantendrá por un año y si algunos de los ya comprometidos se cae por los plazos que entrañan las importantes obras a desarrollar para llegar a tiempo.

La aventura aragonesa en la MotoGP cuenta ya con 15 años de trayectoria en la que solo ha habido un año en el que no se disputó una prueba del calendario, la edición de 2023, y todo apunta a caerse de la élite del motociclismo por muchos elementos que, tras más de un año de negociaciones, juegan en su contra. No es una cuestión económica, según aseguran las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, ya que el canon anual que exige la organización para seguir acogiendo pruebas más allá de este año sí estaría dispuesto a abonarlo el Gobierno autonómico con tal de permanecer entre los elegidos. Este pago para hacerlo en 2027 rondaría los 12 millones de euros, que serían 3,5 más que este año 2026 y que es el mismo que pagarán el año que viene todos los circuitos del mundo que sí estarán en el calendario. Son otros condicionantes los que, a día de hoy, alejarán la MotoGP de Aragón.

Hace exactamente un año que el máximo mandatario de Dorna, Carmelo Ezpeleta, dijo públicamente que Aragón estaría en el mundial de motociclismo si quería, para meses después, en junio, cuando la temporada pasó por Alcañiz, matizar sus palabras y asegurar que no podía garantizar su continuidad. Ahora empieza la nueva temporada en un 2026 en el que puede asistir a su última edición de MotoGP. Esta se celebra del 28 al 30 de agosto y ya están las entradas a la venta desde 55 euros.

Pero la foto fija actual de esas conversaciones le sitúan ya fuera del calendario de 2027 y solo tiene garantizado aparecer como circuito reserva de la organización, eso sí el primero de la lista para el año que viene. La DGA está haciendo un esfuerzo por intentar evitar lo inevitable, y es que su posición está lejos de cambiar a pesar del apego personal que Ezpeleta ha manifestado en reiteradas ocasiones por Alcañiz y el circuito de Motorland, los elogios que siempre ha recibido por parte de los pilotos y equipos del mundial. Porque su principal problema para hacerse un hueco a partir de 2027 es que solo tiene un excelente circuito.

Puede parecer una contradicción pero en el contexto actual de MotoGP pesa mucho ser el 'patito feo' de España y Europa en cuanto a los requisitos que se les exige a los aspirantes por parte de una organización que ha cambiado el modelo de negocio y ahora apuestan por un escenario que ofrezca muchas más fuentes de ingresos adicionales que van más allá del aspecto deportivo, en busca de una estrategia en la que se persigue una experiencia global que obliga a dotarse de las mejores comunicaciones posibles, una amplia oferta de hostelería de alto nivel y otros alicientes de carácter lúdico con los que poder comercializar un producto más ambicioso y cada vez más orientado al cliente VIP que al público en general que es amante del motociclismo.

Las opciones de que Motorland siga en el calendario de Dorna y Liberty pasan, en este sentido, solo por que circuitos nuevos como el de Argentina, por el que la organización de MotoGP ya ha apostado y que se construirá en el Autódromo Óscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, no llegue a tiempo de terminar las importantes obras que deben realizar para su estreno en la temporada de 2027. O de que algunos de los circuitos europeos a los que se les ha exigido acometer importantes reformas, no tengan plazo suficiente para culminarlas. Mientras, la pista argentina está entre las 16 ya incluidas en el calendario de la temporada del año que viene, provisional y al que le faltan seis más que, a priori, parecen tener dueño en otros países y continentes, muy lejos de Alcañiz. Por ejemplo se persigue un circuito más en Estados Unidos, ya que ahora solo está el de Las Américas.

Pero Europa y, más concretamente la Península Ibérica ya tienen el cupo cubierto, salvo sorpresa de última hora. De hecho, el primer aviso llegó hace más de un año cuando Dorna y Liberty aseguraban que cinco circuitos, cuatro en España y uno en Portugal como hasta ahora, era imposible que se mantuvieran. Debían ser solo tres. Y primero se firmó un acuerdo con Montmeló (Cataluña), luego con Cheste (Comunidad Valenciana) y finalmente con Jerez (Andalucía). Y finalmente, en diciembre de 2025, se llegó a un acuerdo para dos años, 2027 y 2028, para que la MotoGP regresara a Portugal y así incluyeron a la pista de Portimao.

En este último caso, su acuerdo sacaba del calendario a otro circuito mítico del motociclismo en Europa como es el de Assen, el gran premio de Países Bajos que atesora una larga historia en la alta competición. Y en este caso, la pista holandesa guarda algunas similitudes con Motorland a la hora de entender por qué se queda fuera del negocio. Por estar enclavado en un entorno que complica las posibilidades de ofertar esa experiencia global para el aficionado que persiguen Dorna y Liberty.

En el caso de la pista aragonesa, primero por su importante déficit de infraestructuras, con una carretera nacional complicada como es la N-232 y teniendo el aeropuerto más cercano en Zaragoza, a más de hora y media de desplazamiento. También adolece de una insuficiente oferta de hostelería y restauración que tiene grandes limitaciones, sobre todo para ese cliente VIP que tanto persiguen los organizadores, y para una clientela tan multitudinaria, más de 110.000 espectadores en la última cita de 2025, que llena los alojamientos existentes en muchos kilómetros a la redonda durante los días del campeonato, y a los que Motorland solo puede ofrecer una zona de acampada con 5.000 plazas. Los negociadores tenían claro que era muy difícil batir en la pelea por sobrevivir a contrincantes como Barcelona, Valencia o Jerez, que ofrecen a Dorna y Liberty más posibilidades de alcanzar esa oferta tan selecta que tantos ingresos les puede reportar.

Además, la organización necesita de esos ingresos porque también está apostando fuerte por mejorar el producto que se le ofrece al aficionado, al que lo pueda pagar. Y también por lo que puede obtener por la retransmisión de las carreras por televisión, para lo que trabaja intensamente en añadir nuevos alicientes, como todo el sistema tecnológico en pista y a bordo que permita ofrecer multitud de información adicional al espectador, tales como la temperatura de los neumáticos en tiempo real, las distancias de frenada, la inclinación de las motos... Un menú amplio repleto de ingredientes con el que poder cobrar el máximo y sostener la economía de este negocio.

Por todo ello, por el déficit en las infraestructuras, la escasez de oferta lúdica y hostelera alrededor del recinto deportivo, y sobre todo la importante demanda y competencia por parte de otros países, quizá con más pujanza, Motorland se aproxima a la puerta de salida de la MotoGP, porque solo es un excelente circuito.