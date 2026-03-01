Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Preocupación" entre los ganaderos de Aragón por la llegada de la dermatosis nodular

Los profesionales temen un frenazo a las ventas, pero la zona del foco está vacunada al 80% y el Gobierno autonómico estima que se complete en breves

Vacunación de una ganadería de vacuno, contra la dermatosis nodular.

Vacunación de una ganadería de vacuno, contra la dermatosis nodular. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Sergio H. Valgañón

Sergio H. Valgañón

Zaragoza

La dermatosis nodular ha llegado a Aragón. Una nueva enfermedad para el sector primario de la comunidad, que la vigilaba desde la distancia desde su detección en Cataluña. El sector admite «mucha preocupación» por el desarrollo de un virus para el que Aragón ya se había preparado, con la vacunación de gran parte de la cabaña cercana a la comunidad autónoma vecina. Los trabajos se intensificarán en los próximos días, en los que también habrá reuniones con los profesionales del campo para lanzar un mensaje de calma y mejorar la concienciación sobre las medidas de seguridad para evitar más contagios.

Uno de esos ganaderos preocupados es José Mari Giménez. «Es una pasada lo preocupado que está todo el sector en la zona», resume el ganadero, que espera que en los próximos días «se pueda investigar de dónde ha salido el contagio y tirar hacia detrás de la cadena, para conocer el origen».

El profesional del sector primario, también alcalde del PP, destaca «las dos suertes» que el sector puede tener frente a la enfermedad en estos primeros compases. «La OCA de Boltaña está casi toda vacunada y es una época fresca, en la que no hay tantos mosquitos, que son los principales trasmisores de esta enfermedad», resume Giménez, veterinario de formación. También señala que en el sector se trabaja habitualmente con «repelentes y muchas medidas de control» para evitar que enfermedades como la dermatosis nodular entren en las granjas.

El impacto económico es complicado de calcular y «depende de cada ganadería», dice Giménez. «Yo hasta abril no tenía que vender terneros, pero hay gente que sí y a la que se le rompe la rueda del funcionamiento», resume el ganadero. Las restricciones afectan ahora a más de 800 explotaciones y algunas no podrán vender sus animales: «Es tenerlos más tiempo en tu granja, con algo de riesgo, antes de venderlos para cebo».

La directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aiztiber Lanza, detalla que el radio de vigilancia es de «50 kilómetros», pero que los primeros 20 tienen «una mayor restricción, dependiendo de la vacunación». Lanza tranquiliza y asegura que «la enfermedad no se transmite al ser humano» y el consumo de carne de vacuno sigue siendo perfectamente sano.

A los ganaderos, Calidad y Seguridad Alimentaria les anima a «mantener las medidas de bioseguridad y evitar los desplazamientos a explotaciones de compañeros». También, a intensificar «la limpieza» de elementos de trabajo. Lanza avanza que la consejería se reunirá en los próximos días con los profesionales del sector de la zona afectada y que las explotaciones dependientes de la Oficina Comarcal Agraria de Boltaña estarán «vacunadas al 100% en breve».

Organizaciones profesionales

Las organizaciones profesionales agrarias como UAGA o Asaja están en permanente contacto con sus afiliados para conocer cómo avanza la enfermedad y atender las primeras peticiones de los profesionales del sector.

Joaquín Gargallo, responsable de Vacuno de UAGA, admite «la sorpresa» de la detección de la enfermedad en suelo aragonés. «Lo primero es saber cómo se ha producido el salto hasta una explotación de la comunidad para saber cómo reaccionar», resume Gargallo, ganadero de vacuno en la provincia de Teruel, lejos del foco. El impacto esperado es «local», pero puede llegar a ser «devastador para la explotación en la que se detecte un caso». El contagio conlleva, como ha pasado con la primera granja afectada, el vaciado de la estructura y el sacrificio de todos los animales.

Sobre las ayudas que se podrían reclamar en un futuro, Gargallo cita el caso de Cataluña, «donde se han dado 1,5 millones, pero las pérdidas estimadas están por encima de los cuatro». El profesional del campo sí lamenta que Aragón cuenta ahora con «un Gobierno en funciones», con menos margen para llevar a cabo un nuevo gasto presupuestario. Las ayudas a los ganaderos las determinará la DGA con un decreto en la línea a uno marcado por el Gobierno central.

Pese a la mala nueva, Gargallo admite que la situación es «más favorable» que cuando se detectó en Cataluña. «La vacunación está muy avanzada y se acelerará más para proteger al sector», defiende el responsable de UAGA, que espera tener pronto «reuniones» con otras organizaciones y con la consejería para conocer más sobre los protocolos de actuación.

En Asaja, el análisis de la situación es similar. «Hay mucha preocupación», señala Ramón Solanilla, secretario general de esta organización agraria, que lamenta que «se estaba terminando de vacunar e iba todo el proceso adelantado». «Hay que ir vigilando los síntomas y si el virus se queda en esa explotación o ha pasado a otras», cuenta este agricultor, que señala que la comarca del Sobrarbe es «una zona muy ganadera». «El Gobierno de Aragón ha estado en contacto con la gente y ha trabajado estos meses en la prevención», defiende Solanilla.

El secretario general de Asaja admite que es complicado averiguar el impacto en el mercado, pero sí avanza alguna algunos de los golpes que recibirán las explotaciones que se vean afectadas por la dermatosis nodular. «Estamos en época de terneros pasteros, que luego se mandan a engordar a los cebaderos, por lo que los ganaderos tendrán que ver cuántos pueden vender sin incumplir las restricciones», explica Solanilla, que sí afirma que «puede haber impacto económico» para el sector vacuno.

Pese a «la mucha preocupación» en la que están sumidos los ganaderos de la zona noreste de Aragón, Asaja manda un mensaje de ánimo.«La diferencia con Gerona es que aquí toda esa franja estaba vacunada y que las cabañas pirenaicas lo están al 80%, se ha anticipado y se ha hecho bien», concluye Solanilla.

El Gobierno de Aragón anunció hace meses la vacunación contra la dermatosis nodular con el criterio de «mancha de aceite». En primer lugar, inmunizando a las cabañas más cercanas a Cataluña, y extendiendo la vacunación hacia el centro de Aragón como hace este líquido al derramarse.

TEMAS

