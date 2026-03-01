El seguro agrario en Aragón cierra 2025 con 91 millones de indemnizaciones

El año 2025 estuvo marcado por una destacada actividad tormentosa. Aunque los primeros meses del año fueron relativamente tranquilos en cuanto a fenómenos meteorológicos, desde la llegada de la primavera las tormentas fueron recurrentes, especialmente durante los meses de abril, junio y julio. «Esta constante repetición de tormentas ocasionó que, a nivel nacional, se superara el millón de hectáreas afectadas por los daños causados en los cultivos», destaca Maria Cruz Vallés, directora territorial de Agroseguro en Aragón.

En agosto, además, se produjo un episodio de anomalía térmica en el noroeste de la península, junto con una intensa ola de calor que favoreció la propagación de incendios forestales. Para cerrar el año, en los últimos meses se registró una notable inestabilidad meteorológica, con vientos fuertes, lluvias torrenciales, inundaciones e incluso granizo, fenómenos poco frecuentes en el invierno.

Indemnizaciones en Aragón superan las del año de la sequía

En Aragón, los efectos de la meteorología adversa, especialmente debido a la reiteración de tormentas de granizo, elevaron las indemnizaciones hasta los «91 millones de euros, un aumento del 32% respecto al 2024». «Aunque esta cifra está por debajo de los 118 millones de euros de 2022 (cuando una helada severa causó grandes perjuicios a los cultivos frutales en Aragón y Cataluña en apenas dos noches), sí supera las indemnizaciones registradas por la sequía de 2023, que alcanzaron algo más de 89 millones de euros», añade Cruz.

«El total de la superficie afectada por siniestros superó las 220.000 hectáreas, de las cuales más de 200.000 fueron directamente causadas por tormentas», apunta Cruz. Aquellas que vinieron acompañadas de pedrisco, así como las precipitaciones intensas, en Aragón ocurrieron entre abril y agosto, y generaron daños por un valor superior a los 70 millones de euros. En el momento en que se produjo la primera Dana, «Aragón ya había sufrido alrededor de 22 episodios de granizo, cuando habitualmente las tormentas habrían comenzado en ese período. En algunos casos, los daños fueron tan graves que en solo 24 horas se superaron los 7 millones de euros».

En cuanto a los cultivos, los herbáceos (principalmente los cereales de invierno) fueron los más afectados, con indemnizaciones por valor de 29,7 millones de euros y 190.000 hectáreas dañadas. Las producciones frutales, por su parte, experimentaron un incremento significativo en comparación con 2024, alcanzando casi 29,5 millones de euros en indemnizaciones.

Además, también recibieron indemnizaciones importantes los productores de uva de vino (4,5 millones), hortalizas (3,5 millones), frutos secos (1,9 millones) y cereza (2,2 millones). Los seguros pecuarios, por su parte, sumaron indemnizaciones por un total de 18,6 millones. El resto de las indemnizaciones, hasta alcanzar la cifra total, correspondieron a otros seguros, como los de planta viva y forrajeros.

Por provincias, los agricultores y ganaderos de Zaragoza fueron los más indemnizados, con 45 millones de euros. A continuación, se encuentran los de Huesca, con 37,9 millones, y de Teruel, con 9,5 millones.

La necesidad del seguro agrario sigue creciendo

A la vista de los datos, es crucial asegurar la cosecha de frutales. «Aunque el período para protegerlos frente a la helada finalizó el 28 de febrero, el seguro todavía cuenta con el plazo de contratación abierto, con coberturas frente a otros riesgos como el pedrisco, lluvias persistentes, inundaciones o vientos, entre otros», subraya la directora territorial. Riesgos que, por otro lado, en 2025 fueron los que causaron los mayores daños. «Es importante resaltar que, a nivel nacional, la cobertura del seguro agrario alcanza el 80%, mientras que en Aragón supera el 90%». Además, también se pueden contratar otros seguros como el de cereza o la uva de vino, entre otros.

En general, el capital asegurado en Aragón ha ido aumentando de manera constante, alcanzando en 2025 los «1.740 millones de euros». «Cada campaña se asegura una mayor superficie y producción, ya que los agricultores y ganaderos están cada vez más conscientes de los riesgos, que se han vuelto más frecuentes e intensos estos últimos años».

En Aragón, la Política Agraria Común (PAC) y el seguro agrario están estrechamente ligados como herramientas clave para garantizar la estabilidad y sostenibilidad de la agricultura y ganadería. La PAC, ofrece un respaldo económico fundamental para los productores aragoneses a través de las tres medidas disponibles para el sector agrario -pagos directos, medidas sectoriales y medidas de desarrollo rural- mientras que el seguro agrario se ha convertido en una herramienta esencial para mitigar los riesgos derivados de fenómenos climáticos adversos, cada vez más frecuentes e intensos en la región.

«La combinación de ambas políticas permite a los agricultores y ganaderos aragoneses gestionar mejor los riesgos asociados a su actividad, asegurando la viabilidad de sus explotaciones frente a eventos como tormentas, sequías o heladas, y contribuyendo a la competitividad del sector agroalimentario en la comunidad», comenta Maria Cruz Vallés, directora territorial de Agroseguro en Aragón.