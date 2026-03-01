Se vende hotel con historia en un bonito pueblo del Pirineo por dos millones y medio de euros: "Espectaculares vistas"
Se trata de un casa palaciega de grandes dimensiones, cuya construcción original data de 1802, y que ha sido rehabilitada transformándose en un alojamiento donde conviven la memoria y el arte contemporáneo
Aragón está salpicada de pequeños pueblos que guardan un encanto especial por su ubicación estratégica o sus calles medievales cargadas de historia. Una de ellas es Abizanda, una localidad del Prepirineo oscense, en la Comarca del Sobrarbe, que entre sus innumerables atractivos suma también un hotel singular, ubicado en una casa cuya construcción original data de 1802 y que, tras una cuidada rehabilitación, se ha transformado en un alojamiento donde conviven la historia y el arte contemporáneo.
El inmueble, de grandes dimensiones, se encuentra a la venta actualmente en el portal inmobiliario especializado Sibarist por 2,5 millones de euros. Ubicado en un enclave privilegiado, con vistas al embalse de El Grado, destaca en el exterior por su aspecto de casa señorial pirenaica, mientras que por dentro apuesta por un concepto más actual y creativo.
Diez habitaciones con nombre propio
El hotel cuenta con diez habitaciones, todas con “excelentes vistas” y pensadas para el descanso. Cada estancia tiene nombre propio y está decorada en un estilo distinto. Según la descripción del inmueble, cada habitación ha sido diseñada por un artista contemporáneo, que deja su sello personal para convertirla en un espacio “único y especial”.
Todas disponen de baño privado, calefacción y WIFI gratuito, lo que las convierte en un alojamiento cómodo tanto para escapadas de fin de semana como para estancias más largas.
Entre las zonas comunes, destaca una biblioteca con libros donados por escritores que se alojaron en el hotel, un espacio pensado para sentarse al abrigo y disfrutar de un tiempo de relax. Además, el inmueble está preparado para mantener reuniones de trabajo en un ambiente tranquilo y en “petit comité”, y cuenta con bodega, terraza y jardín.
Cultura y naturaleza a 20 minutos de Aínsa
Abizanda se sitúa a unos 20 minutos en coche de Aínsa y se alza en un cerro desde el que se disfrutan vistas espectaculares tanto del embalse como del Pirineo. El pueblo es conocido por su actividad cultural —con la Casa de los Títeres como gran reclamo—, por su historia y por un patrimonio que incluye la torre de la fortaleza y la iglesia de la Asunción, además del Museo de las Creencias y Religiosidad del Pirineo.
El entorno invita a un turismo activo durante todo el año. Senderismo, barranquismo o rutas en BTT forman el abanico de actividades que pueden realizarse en su área de influencia. Esa mezcla de cultura y paisaje, cada vez más buscada por viajeros que huyen de destinos masificados, es también uno de los puntos fuertes del inmueble.
