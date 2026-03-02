Abascal pide "no precipitarse" en los pactos en Aragón y Extremadura pese a la premura de los plazos

El presidente de Vox sigue haciendo campaña en las elecciones autonómicas de Castilla y León mientras siguen pendientes de cerrarse los acuerdos con el PP para la investidura de María Guardiola como presidenta de Extremadura y para la constitución de las Cortes de Aragón y la elección de su presidencia en la Camara autonómica este martes a las 11 horas. A pesar de la premura de los plazos, el líder de Vox ha dicho que "no hay que precipitarse" y se ha mostrado favorable a crear "acuerdos de bases sólidas" que permitan una alianza duradera.

Preguntado por los periodistas sobre la situación en Extremadura, Abascal ha declinado seguir valorando las negociaciones, pero sí ha reiterado que su voluntad es "de llegar a acuerdos". "Estoy empeñado en ofrecer una alternativa en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Sé que no va a ser fácil porque tuvimos que salir de los Gobiernos porque el PP pactó con Pedro Sánchez el reparto de inmigrantes ilegales", pero si el PP está "dispuesto a rectificar", ha dicho, su voluntad de acuerdo es "firme".

Con todo, ha recalcado que "no hay que precipitarse". El líder de Vox quiere que los acuerdos "sean firmes, sólidos, y que haya garantías". "No es tan importante llegar a una fecha de una investidura", ha afirmado Abascal, a pesar de que Guardiola se la juega este martes en su primer intento de investidura.

Preguntado por si cree que están más cerca del sí o del no para un pacto, Abascal ha evitado responder directamente: "No sé si estamos más cerca del sí o del no, pero es difícil cuando se ha torpedeado el acuerdo durante semanas, llegar a un acuerdo ahora para este intento de investidura". Con todo, no ha cerrado la puerta a seguir hablando en Extremadura: "Sea cual sea el resultado de esta primera investidura, nuestra mano seguirá tendida para construir una alternativa".

Sin claras referencias a Aragón, donde las negociaciones han transcurrido, principalmente, en silencio, Abascal ha incidido en que su voluntad es "firme para construir una alternativa y responder a la voluntad de los extremeños y aragoneses que es que formáramos un acuerdo". "Pero tiene que ser sobre bases firmes: no hemos salido de un Gobierno para volver a investir a un gobierno que haga lo mismo y colabore con Pedro Sánchez en el reparto de la inmigración ilegal. Pueden estar seguros de que eso no va a ocurrir", ha zanjado Abascal.