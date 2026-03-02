Las agresiones a profesionales sanitarios repuntan en Aragón: 887 en un año, 13 de ellas con baja laboral

Las agresiones a profesionales sanitarios han repuntado de nuevo en Aragón hasta ascender a las 887 en 2025. Supone un incremento de un 11,50% respecto al año anterior, cuando se registraron 795, según los datos del Salud. Trece de los casi 900 incidentes detectados terminaron en baja laboral (incapacidad temporal) y, de estos, solo 7 profesionales pidieron defensa jurídica. El aumento de ataques se ha dado de forma mayoritaria en Atención Hospitalaria, donde se produjeron 636 agresiones (71,10%). En Primaria han disminuido a las 250. Con todo, la tasa sigue de notificaciones en centros de salud continúa siendo la mayoritaria si se tiene en cuenta el porcentaje de plantilla que representa.

La jefa del servicio de prevención de riesgos laborales del Salud, María Antonia Contreras, que ha ofrecido los datos momentos antes de que se celebrara la mesa técnica de agresiones del Salud, ha explicado que el incremento se debe a dos causas principales: la atención percibida por el usuario (un 34,72% de las agresiones) y el propio acto sanitario o administrativo (33,24%). Es decir, que los pacientes, que Contreras ha apuntado que son quienes suelen cometer estas incidencias, agreden porque sienten que son atendidos de forma inadecuada, lo que podría deberse a las largas esperas, demoras o saturación que de un tiempo a esta parte han tensionado los servicios sanitarios, o atacan a la hora de, por ejemplo, reprogramar citas o cuando se les asiste de forma telefónica. Desde el Salud han detectado que las agresiones también se deben a demandas del usuario (19,17%) y motivos ajenos a la organización (13,87%).

En esta línea, Contreras ha detallado que han aumentado las agresiones no físicas, tales como "gritos, insultos o amenazas", y han disminuido las físicas, como pueden ser los empujones, los arañazos o un tirón del pelo. Del primer tipo de incidentes se han registrado 638 en 2025 y, del segundo, 249.

Reunión de la Mesa Técnica de Agresiones del Servicio Aragonés de Salud / Gobierno de Aragón

La categoría profesional que ha presentado una mayor tasa de agresiones en relación con su peso en la plantilla del Salud han sido los TCAE (Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería), ya que representan el 19,16% del total de sanitarios y registraron un 28% de actos violentos. La siguiente es Enfermería, con un 37,4% del total de incidentes (suponen un 30,75% de la plantilla), y a continuación los facultativos, con un 20,7% (representan un 23% de la plantilla).

Si las agresiones se analizan en términos absolutos, el personal de Enfermería es el que más las sufre. En 2025 notificaron 332 incidencias. Les siguieron los TCAE, con 249 agresiones, y los facultativos, con 204. El resto han sido hacia celadores (49), personal administrativo (41) y otros profesionales (12).

Contreras ha detallado que la mayoría de agresores son hombres y, de agredidas, mujeres, ya que 777 incidentes de los casi 900 notificados los sufrieron ellas. Los 110 restantes, ellos. El rango de edad con mayor incidencia se sitúa entre 26 y 35 años (236 agresiones), seguido por los tramos de 36 a 45 años, con 203 agresiones, y de 56 a 65 años, con 189. La jefa de prevención de riesgos laborales del Salud ha señalado que los agresores suelen ser los pacientes, ya que un 72,27% del total de ataques notificados vienen de ellos y el otro 27,73% de familiares o acompañantes. Además, 99 agresores han reincidido.

Mayor incidencia en cuatro centros de salud

Para reveritr esta situación, el Salud plantea distintas medidas para este año. Contreras ha explicado que "se han determinado cuatro centros con una mayor incidencia de agresiones" en los que se va a realizar una "implicación directa". Estos corresponden al sector sanitario Zaragoza II, Zaragoza III, a Huesca urbana y a Barbastro. A ello ha añadido que se están desarrollando proyectos en dos sectores sanitarios en el ámbito de las urgencias que implican un seguimiento de los casos con el fin de disminurlos. Si funcionen, estas actuaciones se extenderán "a todos los servicios de urgencia", ha apuntado.

Con este mimso objetivo de reducir los ataques físicos o verbales a los profesionales sanitarios, el Departamento de Sanidad aprobó en 2025 el plan de prevención frente a agresiones externas en el lugar de trabajo y atención a los profesionales del Salud, que se había actualizado por última vez en 2005. Contreras ha señalado que también gracias a que se ha dado a conocer este programa aumentaron las notificaciones de incidencias el año pasado.

Medidas de prevención en marcha

Desde el Departamento de Sanidad han indicado que, en aplicación de este plan de prevención, se ha asignado a todos los sectores sanitarios un profesional guía. Su función es acompañar y dar apoyo al profesional sanitario que ha sufrido un ataque. Desde CSIF Aragón han criticado que esta figura debería haberse incorporado hace un año y que "no está en ningún centro". Desde Sanidad han indicado que el nombramiento del mismo se va a producir tras la reunión de la Mesa Técnica de Agresiones del Salud de este lunes.

Además del profesional guía, el Salud ha creado una unidad de referencia destinada a la atención del personal que haya sufrido una agresión externa en el lugar de trabajo. Así, se ha incorporado un psicólogo que atiende a los profesionales a los que hayan atacado y lo soliciten, y se ha impartido formación específica en esta materia. Desde la consejería de Sanidad han informado de que lo sectores sanitarios Zaragoza II y III ya cuentan con psicólogos que hacen estas labores, lo que desde CSIF han puesto en valor ya que, han asegurado, está siendo de utilidad para los trabajadores.

Además, en 2025 el Departamento de Sanidad puso en marcha un apartado dentro de la intranet del Salud en el que los profesionales pueden encontrar toda la información referente a prevención de agresiones, con fichas específicas, consejos o recursos de apoyo psicológicos. Se ha habilitado también un correo electrónico para solicitar la asistencia psicológica y emocional en caso de sufrir una agresión.

Desde la consejería han añadido que también se ha ampliado el dispositivo de alerta agresión, conocido como botón del pánico, a la mayoría de los centros de especialidades. Se suman así a los 124 centros de salud de Aragón que ya disponen de él y a los servicios de urgencias y de atención al paciente y administración.

Los centros de salud disponen también de cámaras y de guardias de seguridad, a los que se les ha ampliado el horario en algunos centros de salud. Esta figura se ha incorporado también a los nuevos DUAP (Dispositivos de Urgencias de Atención Primaria), que abrieron en diciembre en los Centros Médicos de Especialidades de Zaragoza. Desde Sanidad han detallado que en 102 casos de los casi 900 del año pasado tuvo que intervenir seguridad privada, y en otras 60 las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, una gran mayoría de ellas en una colaboración entre el personal de seguridad y la Policía Local, Nacional o Guardia Civil.