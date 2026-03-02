Azcón admite que el pacto entre PP y Vox por las Cortes de Aragón no está cerrado todavía

Sin pacto entre PP y Vox para elegir quién presidirá las Cortes de Aragón. El líder de los populares en la comunidad, Jorge Azcón, ha admitido este lunes, desde el Mobile World Congress, que la negociación tiene que "acabar de producirse" para elegir la composición de la Mesa. En la misma línea se ha pronunciado sobre un pacto por el Gobierno autonómico, que ha señalado que sería "un fracaso" no lograr ese pacto.

Azcón ha dicho que es "seguro que mañana [por el martes] se constituyan las Cortes" y así se dé inicio a "una nueva legislatura con 67 diputados que tendrán que tomar posesión de sus actas". "Estoy convencido de que se elegirá una nueva Mesa para una legislatura que tiene que ser próspera y productiva para Aragón", ha resumido el presidente del Gobierno autonómico, ahora en funciones.

El PP y Vox siguen buscando el acuerdo para componer esa Mesa y elegir a su presidente, segunda máxima autoridad de la comunidad. "Vamos a esperar a la votación de mañana y a que podamos dar a conocer todos los datos", ha resumido Azcón.

El deseo del líder popular es formar "un Gobierno estable y global" y ha asegurado que la intención, tanto suya como de Vox, es llevar unas negociaciones "sin ruido y trabajando con la tranquilidad que se está haciendo". Para Azcón, "lo importante" es alcanzar un nuevo Ejecutivo autonómico que "sepa que la legislatura dura cuatro años" y que potencie el momento de la comunidad, "excepcional". Esa "estabilidad" tan repetida por el popular es "imprescindible" para que "el Gobierno pueda gestionar la llegada de inversiones".

Sobre el futuro Ejecutivo aragonés, Azcón ha insistido en que la única opción pasa por la unión entre PP y Vox. "La única alternativa posible es que haya un Gobierno encabezado por el PP y que sume una mayoría con Vox", ha resumido el jefe en funciones de la DGA, que ha admitido que "si no se da esa alternativa, sería un fracaso".