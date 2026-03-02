El restaurante escondido en la A-2 entre Zaragoza y Barcelona: carne a la parrilla ilimitada por menos de 10 euros

Encontrar un lugar donde comer bien, en cantidad y a un precio razonable se ha convertido en todo un reto para quienes viajan por carretera. Sin embargo, en plena autovía A-2 existe una parada que cada vez gana más fama entre conductores habituales, familias y viajeros que buscan una alternativa diferente a las áreas de servicio tradicionales.

El boca a boca y las redes sociales han convertido este establecimiento en uno de esos descubrimientos que pasan rápidamente de recomendación local a parada casi obligatoria. Su propuesta combina rapidez, libertad para elegir qué comer y una experiencia que rompe con la idea clásica del buffet libre.

Es entonces cuando aparece el nombre detrás del fenómeno: se trata del buffet libre de la cadena agroalimentaria BonÀrea, situado en la localidad de Jorba (Barcelona), junto a la A-2, en un espacio que integra supermercado, área de servicio y restaurante en un mismo recinto.

Tú eliges el producto y lo cocinas

A diferencia de otros buffets, aquí el funcionamiento es parte del atractivo. Los clientes seleccionan carnes frescas directamente de vitrinas refrigeradas —ternera, cerdo, pollo y diferentes elaborados— y las llevan a las planchas de libre acceso para cocinarlas al momento. Cada persona decide el punto de cocción y puede repetir tantas veces como quiera.

Mapa de la ubicación del restaurante bonÀrea en Jorba.

Aunque la parrilla es la gran protagonista, la oferta no se limita solo a la carne. El buffet incluye también pasta, ensaladas, pescado, guarniciones, postres y bebidas, ofreciendo opciones para todos los gustos y convirtiendo la comida en una experiencia dinámica.

Comer abundante sin gastar demasiado

El precio es otro de los factores que explica su popularidad. El menú cuesta 9 euros entre semana y 14 euros los fines de semana y festivos, cifras difíciles de encontrar actualmente en un buffet libre. La clave está en el modelo de negocio de la empresa, que controla toda la cadena alimentaria desde la producción hasta la venta final, eliminando intermediarios y reduciendo costes.

Una curiosidad que sorprende a muchos visitantes es la posibilidad de comprar en la propia tienda los mismos productos que se acaban de probar en la plancha, desde cortes de carne hasta elaborados preparados.

Noticias relacionadas

Abierto de 12.00 a 17.00 horas, el local se ha consolidado como una parada estratégica para quienes viajan entre Zaragoza y Barcelona, demostrando que todavía es posible comer bien, en cantidad y sin que el precio parezca sacado de otra época.