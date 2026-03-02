La continuidad de Superbikes y el posible relevo en la gerencia de Motorland: las consecuencias de la salida de MotoGP en Aragón

La salida de Motorland del calendario de MotoGP, el mundial de motociclismo que supone la élite en este deporte estrella del mundo del motor, tendrá consecuencias. Y algunas de ellas podrían desencadenarse en el escaso margen de tres o cuatro meses, cuando Dorna y Liberty, organizadores del campeonato, hagan oficial el listado de 22 pistas que figuran para la temporada de 2027. En este, a día de hoy, está fuera la pista aragonesa, que como adelantó ayer EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, solo tiene garantizado ser el primer circuito de reserva y a la espera de que 'pinche' alguno de los nuevos circuitos que estarán en construcción o que deban afrontar una importante reforma en sus instalaciones para llegar a tiempo. Al final el reloj corre para todos y la DGA necesita algo más que una vuelta rápida para entrar en la parrilla de salida de marzo del año que viene.

Mientras tanto, se vive con incertidumbre, trazando un 'plan b' por si MotoGP no se logra mantener un año más y marcando en rojo en el calendario una fecha, la del 28 al 30 de agosto de 2026, que puede significar la última edición del mundial en Alcañiz. Se la juega y mucho para un objetivo que ya no será el de otros años de renovar por varios años más, esta vez será como mucho solo uno.

Superbikes, hasta 2029 como mínimo

Esas consecuencias están muy relacionadas con ese nuevo escenario de Motorland en el que hay que empezar a planificar con la hipótesis de que MotoGP no esté entre sus reclamos. En este sentido, el primer gran objetivo es atar oficialmente la continuidad de otro mundial, el de Superbikes, que lleva años contando con el circuito de Alcañiz en el calendario. El compromiso de Dorna (y ahora con Liberty como socio) con el Gobierno aragonés culmina en 2027, y también se está hablando con los organizadores para rubricar su continuidad. Ya tiene en su mano prorrogarlo por dos años más, asegurando esta cita hasta 2029, y debe hacer oficial lo que en los despachos parece estar ya garantizado. El canon es muy inferior a los más de 8,5 millones anuales que cuesta contar con MotoGP, la afluencia de público también es menor, pero las conversaciones podrían ir a más esta primavera. La DGA quiere más años de compromiso.

Aragón parte con la ventaja de que tiene que gestionar el varapalo de perder la MotoGP de su calendario, y sus bazas pasan por que en Superbikes la organización tiene dos pruebas al año en España, una en Aragón y otra en Jerez, y así como Alcañiz tiene muy cerca la renovación por más años, la pista andaluza, la que se considera catedral del motociclismo en España, no lo tiene asegurado y no está descartado que se caiga en 2028. Jerez sí estará presente en MotoGP, ha firmado un contrato para que siga albergando el Gran Premio de España hasta 2031. Y ahora, si perdiera la cita de Superbikes, ayudaría a Motorland a concentrar toda la oferta y los patrocinios en España en una única cita en el calendario. Esta aparente compensación deberá ser analizada todavía por ambas partes, pero solo la pista aragonesa tiene prácticamente atada su presencia más allá de 2027 en este mundial, considerado por la afición como el segundo en el escalafón de la élite del motociclismo.

La consecuencia negativa del fracaso con MotoGP en Alcañiz conllevaría la obligada depuración de responsabilidades de cara a la conformación de un nuevo gobierno en la comunidad, que sigue en el aire, y afectaría a puestos de responsabilidad en Motorland. La negociación ha pilotado en la consejería de Manuel Blasco, titular en funciones todavía de Medio Ambiente y que ya está decidido que no continuará en el próximo Gobierno de Jorge Azcón ni en la presidencia del consejo de administración de Motorland. Pero han acabado interviniendo otros departamentos por el ritmo lento que se imprimía a las negociaciones. Urgía acelerar pero quizá se ha hecho demasiado tarde. La salida de Blasco no será traumática, ya que estaba ya anunciada porque se retira de la política, y no será por su gestión de este espinoso asunto.

Esto pone en el punto de mira de la DGA a su actual gerente, Jorge Panedés, que podría salir muy tocado de este varapalo y quizá precipite su relevo este cambio de gobierno pagando los platos rotos de este revés. Porque hay dos puntos de vista enfrentados a la hora de afrontar este futuro. Por un lado, el de quienes piensan que la viabilidad de Motorland es la prioridad y las cuentas demuestran que el único año que no ha habido MotoGP en Aragón las cuentas de la sociedad han terminado con un déficit de menos de 500.000 euros y cuando se ha celebrado supera los 6,5 millones y aboca a ampliaciones de capital.

Por el otro, están quienes defienden que el Mundial de Motociclismo de MotoGP es un reclamo estratégico, que cuesta más de 8 millones de euros a las arcas públicas y tiene un retorno de más de 30 en el territorio, pero sobre todo que aparecer en el calendario es el verdadero imán para todos los eventos que se organizan durante el año relacionados con el mundo del motor, más económicos para la sociedad pública y que reportan ingresos más modestos pero no déficit. Y que perder este importante reclamo es un riesgo muy elevado de asumir para la propia subsistencia de de un recinto que aloja mucho más que pruebas deportivas. Pero además se defiende que la actividad actual, de unos 250 días al año, debería ir a más y escalar hasta costas más altas.

Ese riesgo es el que va a tener que gestionar el próximo gobierno, quien sabe si con el PP en solitario o Vox, reticente con el emblema Motorland en la gestión de la DGA, y con un resultado siempre incierto. En ese contexto, el Ejecutivo puede plantearse un relevo en la gerencia de Motorland, que ahora ocupa Jorge Panedés y al que se le podría buscar sustituto tras este varapalo. Hay que trazar una nueva hoja de ruta y, en este sentido, también una persona de confianza que vaya en la dirección que marque el Ejecutivo.