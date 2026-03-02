Culmina la vacunación de 18.600 cabezas bovinas en Boltaña frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón finalizará este lunes la vacunación de más de 18.600 cabezas de ganado bovino pertenecientes a la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Boltaña (Huesca), dentro del plan de inmunización de la enfermedad de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) tras la detección del primer foco en la zona. Con esta actuación se garantiza la protección de la totalidad de la cabaña bovina del área afectada y se refuerza la llamada zona tampón, destinada a evitar la propagación de la enfermedad. En los próximos días, se completarán también las vacunaciones en las OCAS de Sabiñánigo y Jaca.

En paralelo a la vacunación, el Gobierno de Aragón mantiene en vigor las actuaciones y restricciones en 50 kilómetros de radio desde el foco detectado el pasasdo viernes en Borrastre, término municipal de Fiscal (Huesca). Las restricciones incluyen la prohibición de mercados, ferias y cualquier concentranción de animales, además del movimiento de animales desde y hacia la zona de restricción. Estas limitaciones permanecerán activas durante 45 días desde la detección del último caso confirmado.

El nuevo reglamento sí contempla movimientos excepcionales "bajo estrictas condiciones de bioseguridad", según cita la DGA en un comunicado en el que precisa que estas acciones serán "siempre bajo supervisión veterinaria y cumpliendo rigurosos requisitos de bioseguridad". Las condiciones de estos movimeintos son "la aplicación de medidas de bioseguridad en explotación, carga, descarga y transporte, la desinsectación de vehículos y uso de desinsectantes o repelentes en los animales, los itinerarios designados por vías principales, alejadas de otras explotaciones, la autorización previa de la explotación de destino y el examen clínico completo de todos los animales de la explotación".

Todas estas medidas tienen como objetivo contener el foco, proteger al conjunto del sector ganadero aragonés y garantizar la trazabilidad y seguridad sanitaria del ganado.

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación mantiene un seguimiento permanente de la situación, en coordinación con las autoridades nacionales y europeas, y continuará informando puntualmente de cualquier novedad relevante.