La editora María Sánchez Díez, XXV Premio de Periodismo 'José Manuel Porquet'

El Congreso de Periodismo de Huesca ha concedido el XXV Premio de Periodismo 'José Manuel Porquet' a María Sánchez Díez, editora senior de Narrativas Digitales y formación en The New York Times, en reconocimiento a su trayectoria profesional y su contribución a la innovación en el ámbito del periodismo.

El premio, impulsado por el Gobierno de Aragón y dotado con 3.000 euros, distingue a periodistas que, con su trabajo, defienden la libertad de prensa y contribuyen a la comprensión de la información en la sociedad. Entre los galardonados en ediciones anteriores figuran nombres como Carlos Franganillo, Julia Otero, Manuel Jabois, David Beriain, Mavi Doñate, Beatriz Navarro o Martín Caparrós.

El jurado de esta edición, reunido en Zaragoza el 25 de febrero de 2026, ha acordado conceder el galardón a María Sánchez Díez por su “sólida trayectoria”, marcada por trabajos periodísticos de “altísima calidad y galardonados internacionalmente”, así como por su “constante compromiso con la innovación sostenible en el periodismo”.

Este reconocimiento se extiende a sus textos, entrevistas y perfiles, que destacan por “acercar figuras clave de la cultura y sociedad estadounidense a los lectores hispanohablantes y viceversa”.

En esta ocasión, el jurado que ha examinado las candidaturas presentadas a la convocatoria ha estado compuesto por los periodistas Livia Álvarez, Martín Caparrós, Miguel Ángel Fernández, Raquel Fuertes, Fernando García Mongay, Esperanza Pamplona, Isabel Poncela y Elena Puértolas.

El galardón se entregará en la inauguración del Congreso de Periodismo de Huesca, el 12 de marzo, en el Palacio de Congresos de Huesca.

Trayectoria internacional y nuevos formatos narrativos

María Sánchez Díez está especializada en estrategia editorial y nuevos formatos narrativos. Actualmente trabaja como editora senior de Narrativas Digitales en The New York Times.

Anteriormente fue editora de operaciones y audiencia en The Washington Post, donde formó parte del equipo que publicó ‘2C: Más allá del límite’, proyecto ganador de un Premio Pulitzer de Periodismo Explicativo. También trabajó en ProPublica, donde dirigió el proyecto Electionland, distinguido con el premio ONA a la excelencia en colaboraciones y asociaciones.

En su etapa en Univision Noticias en Miami, como reportera y editora general especializada en formatos alternativos y cobertura migratoria, desarrolló nuevos productos informativos y proyectos de participación dirigidos a la comunidad inmigrante hispanohablante en Estados Unidos. Su investigación sobre las barreras lingüísticas que afectan a víctimas hispanohablantes de violencia doméstica recibió el Premio Elaine Rivera de Derechos Civiles y Justicia Social de la NAHJ (2017).

Asimismo, formó parte del equipo que obtuvo el Premio Ortega y Gasset de Periodismo por el podcast ‘Mejor vete, Cristina’ (2018).

A lo largo de su carrera ha colaborado con medios como The New York Times, The Washington Post, Quartz, The Atlantic, eldiario.es, Soitu, SModa, Salvaje o Condé Nast Traveler. Es becaria Fulbright y del Tow-Knight Center y cuenta con una maestría en periodismo por la Craig Newmark Graduate School of Journalism de Nueva York.

Inscripciones abiertas con bonificaciones

Las inscripciones para participar en el Congreso de Periodismo de Huesca continúan abiertas y cuentan con distintas modalidades y tarifas adaptadas a perfiles profesionales y académicos.

La inscripción general tiene un coste de 150 euros, mientras que la tarifa bonificada para socios y socias de la FAPE o de colegios profesionales es de 100 euros, previa acreditación. Las personas en situación de desempleo y los estudiantes universitarios de grado o postgrado (curso 2025-2026) pueden inscribirse por 50 euros.

Por otro lado, los socios y socias de Periodistas de Aragón podrán inscribirse por 50 euros, sin necesidad de aportar documentación, y los socios con beca o en situación de desempleo, así como los estudiantes preasociados, podrán beneficiarse de una tarifa reducida de 40 euros, acreditando su situación.