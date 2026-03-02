Una empresa aragonesa afectada por el conflicto en Irán: "Lo damos por perdido, pero vamos a ver cómo se comporta el país"

La escalada de tensión bélica en Oriente Próximo, marcada por los bombardeos cruzados entre Estados Unidos, Israel e Irán, ha afectado de forma directa a la firma aragonesa Taim Weser, especializada en la fabricación industrial de alta capacidad. Una de las refinerías atacadas en Omán contaba con infraestructura fabricada en Aragón y además han tenido que renunciar a un contrato con Irán cuando ya estaban pendientes de recibir el cobro. "Lo damos por perdido, pero vamos a ver cómo se comporta el país", ha expresado el presidente de la compañía, Manuel Teruel.

La refinería Duqm cuenta con dos grúas semi-pórtico de cuchara para la manipulación de coque de petróleo que forman parte del catálogo de la firma aragonesa, una de las compañías que tiene vinculación comercial con el área en conflicto desde hace décadas. De hecho, el propio Teruel tiene una gran experiencia en la zona, con más de veinte viajes a países como Irán. "Por lo que conozco, esta es una zona con dos literaturas: por un lado la que vives realmente y por otro la que te leen, por eso es necesario poner en cuarentena todos los relatos que se hacen de lo que está pasando", afirma el empresario, que ha formado parte de embajadas económicas a lo largo de los años por su antiguo papel como presidente de las Cámaras de Comercio de España.

El sector empresarial se muestra preocupado por las consecuencias que la crisis petrolera que se anticipa pueda tener en las economías de todo el mundo. Aunque Aragón no tenga muchos vínculos directos con la región, la crisis energética que se anticipa "puede tener efectos tremendos", según Teruel.

Por el momento, la inestabilidad ha golpeado a uno de los proyectos de Taim con Irán, pues son la única firma de ingeniería aragonesa que tenía sobre la mesa un contrato activo para la fabricación de una nueva grúa para una acería del país. Cuando ya habían iniciado la fase de acopio de materiales se han visto obligados a parar la producción, un revés que llega en un momento de recuperación tras la salida del concurso de acreedores y que les obliga a reformular su plan de ingresos ya que esa partida la pueden dar como perdida.

Teruel explica que la industrial minera de Irán ha requerido en las últimas décadas de un gran volumen de maquinaria para hacer frente a las extracciones, tanto las relacionadas con el petróleo como con el mineral de hierro. A pesar de la vinculación directa de Taim con el territorio, en este momento ninguno de sus representantes se encontraba sobre el terreno. De hecho, el pasado sábado uno de sus trabajadores estaba a punto de subir a un avión para viajar a Teherán pero la prudencia les hizo cancelar el viaje antes de que se produjera.

El expresidente de la Cámara de Comercio se muestra muy preocupado por las consecuencias de la escalada bélica, toda ella orquestada de garantizar el acceso de las grandes potencias a las fuentes de energías. Teruel considera que los recientes ataques que han trastocado la economía global forman parte de una estrategia de Estados Unidos para controlar el suministro de petróleo y limitar el acceso de China. Una estrategia paralela a la iniciada en Venezuela. "Todos nos vamos a ver afectados", avanza.