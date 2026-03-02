El gerente de Motorland habla del presente y futuro del circuito: «MotoGP siempre es un escaparate que demuestra de lo que somos capaces»

Jorge Panadés es el gerente de Motorland Aragón desde abril de 2024, fue designado por el Gobierno de Aragón y conoce a la perfección la realidad del circuito de Alcañiz, el contexto actual de la negociación con Dorna y Liberty por mantener el Mundial de MotoGP y también la situación económica de una sociedad pública que sustenta una actividad que va más allá de su principal reclamo. En ese contexto, analiza para EL PERIÓDICO DE ARAGÓN el presente y el futuro de la pista e incluso responde a la pregunta de si su continuidad en el cargo pudiera estar ligada al del campeonato de motociclismo. La primera pregunta es obvia: ¿Hay vida para Motorland sin MotoGP?

«Tenemos clientes que no están vinculados a MotoGP. En torno al 50% son de coches, no de motos. Y vamos a seguir teniendo ahí un campeonato del mundo de Superbikes. Siempre trabajamos para que el cliente quede satisfecho y para que repita. Es indudable que MotoGP es un escaparate y al final estás dentro de los 22 circuitos más importantes del mundo a nivel del motociclismo, pero siempre hemos trabajado con el servicio al cliente, para que esté satisfecho, porque también tenemos unas desventajas, y es que estamos alejados de grandes núcleos de población con unas infraestructuras muy buenas, como puede ser Jerez, Valencia o Barcelona, que tienen alrededor una serie de infraestructuras, tanto a nivel de ocio, como hoteleras, como de comunicación con las que para ellos es más fácil realizar ciertas actividades, en este caso carreras de coches o de motos de nivel internacional», expone Panadés.

Reconoce que esto último tiene «un peso decisivo para que haya unos circuitos que sí que estén y otros que no» en el calendario que está preparando Dorna y Liberty para 2027, y recuerda que el CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, «ya dijo que es importante todo lo que rodea al circuito». Pero también destaca que «el Gobierno de Aragón ya ha manifestado que su voluntad es renovar, y viendo a los precios que han estado renovando el resto de circuitos ya nos da una idea de por dónde podría ir el canon».

Se refiere a los 12 millones que ya se han comprometido a pagar en Montmeló, Cheste y Jerez, y asegura que «no será una cuestión de dinero» en el caso de Motorland, porque «ya hay alguien que nos ha marcado el precio». Pero manifestado el interés, recuerda que «hay muchos circuitos que también quieren entrar en el campeonato y vamos a ver al final qué ocurre». «El Gobierno de Aragón está haciendo los máximos esfuerzos para conseguir esa ansiada renovación y, por supuesto, que Motorland siga estando en el calendario por muchos años», reitera.

Tampoco oculta el peaje en las cuentas de la sociedad que supone estar en la élite: «Este año (2025) hemos vuelto a tener MotoGP y las pérdidas serán también altas y estarán en la línea de las del año 2024, volverán a superar los 6,5 millones casi con total seguridad. Y esto, para la gente que no conoce un poco la actividad que se da en Motorland, en realidad representa solo tres días, de los 250 que se viene utilizando cada año el circuito».

En esta ocupación de la pista se incluyen los más de 20 eventos anuales que se organizan en él, «las propias carreras y también los entrenamientos de equipos oficiales y de promotores, que a su vez traen gente que viene a rodar en moto o en coche». «MotoGP, entre preparativos y todo, al final representa una semana más o menos», subraya Panadés, que también destaca que «cada evento es diferente, tiene unos requerimientos que pide el promotor o la federación correspondiente y tiene unas necesidades». Y también varía el precio que se obtiene por ellos. «No son lo mismo las necesidades para unas tandas de 40 motos que para coches, por ejemplo», añade.

¿MotoGP es una losa para las cuentas anuales de Motorland, una losa necesaria para mantener el reclamo? «Lo que hace MotoGP es que posiciona, es un escaparate que demuestra lo que somos capaces de hacer en este circuito, algo tan importante como organizar un campeonato de MotoGP que se retransmite por todo el mundo, que tiene un montón de telespectadores y que es capaz de hacerlo con la calidad con la que pide una empresa como Liberty. Eso es muy importante y al final los promotores, cuando vienen con sus clientes, quieren rodar, sobre todo en el caso de las motos, donde ruedan sus ídolos. Marc Márquez, Jorge Martín... Toda una serie de pilotos y ellos quieren estar ahí. Y quieren tomar la curva igual que las toman ellos», explica el gerente.

Y sin ese reclamo, cuál es el riesgo al que se enfrenta Motorland? «Ahora mismo no sé si soy capaz de medir eso, pero sí que es verdad que tenemos ahí el campeonato del mundo de Superbike, que no es el de MotoGP pero no deja de ser un reclamo. Aunque es indudable que MotoGP tiene mucho peso y queremos continuar porque con el Mundial vienen muchas personas –más de 110.000 espectadores en 2025–, y también a la comarca. Hay un impacto económico que es indudable y que tampoco se nos puede olvidar, más allá del caché que te pueda dar».

Pero la situación es la que es y hay imposibles contra los que no pueden luchar: «Motorland siempre ha trabajado en intentar traer las mejores competiciones, pero algunas te piden ciertos requerimientos que están fuera de nuestro alcance, que no se pueden satisfacer. La oferta es la que es, las infraestructuras de comunicación son las que son y tenemos que jugar con esto. Tenemos una instalación excelente y así nos lo transmiten nuestros clientes», remarca.

¿Le preocupa que el nuevo gobierno quiera afrontar esta nueva etapa, ya sin MotoGP en 2027, con un relevo en su puesto o se le culpe de no haber conseguido mantenerla? «Yo estoy al servicio del Gobierno de Aragón y me debo a ellos, y si, en este caso, el nuevo Gobierno quisiera que tomara un nuevo rumbo, pues mi puesto está a su disposición. O sea, para todo lo que sea. Yo al final llevo ya muchos años en la casa y siempre he trabajado muy a gusto y si en este caso se considera que tiene que ser otro perfil, pues no hay ningún problema», responde Panadés, que añade: «Cuando elegí ser director gerente, MotoGP ya tenía un vencimiento, que estaba en 2026 y al final van surgiendo cambios. Esto pasa en esta empresa pero también en muchas otras, y si al final, por algún motivo, MotoGP no siguiese en Motorland pues buscaremos otras actividades y seguiremos trabajando y con la misma ilusión».