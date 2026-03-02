Un grupo de cooperantes aragoneses atrapados en Doha: "Esto es un máster en geopolítica y relaciones personales"

Un grupo de once cooperantes aragoneses comandado por la zaragozana Marisa Vela se encuentra en estos momentos atrapado en Doha tras haber estado recorriendo las zonas rurales de la India de la mano de la oenegé Estrella de la Mañana. "Esto es un máster en geopolítica y relaciones personales", explica la activista Marisa Vela que cuenta que los integrantes de la expedición se encuentran en buen estado a pesar del gran cansancio que acumulan.

El grupo de cooperantes salió de Zaragoza a comienzos de febrero para conocer la realidad de los distintos proyectos en los que trabaja la veterana oenegés en la zona rural de Karnataka, al sur de India. "Hemos formado parte de un viaje de sensibilización destinado a mostrar nuestras escuelas en la zona", detalla Vela. El avión de vuelta lo tomaron el pasado 28 de febrero y al realizar una escala en Doha antes de regresar a Aragón comenzaron los problemas.

"Se empezaron a escuchar explosiones en el aeropuerto y nadie nos decía nada", afirma la coordinadora del grupo, que explica que tuvieron que pasar más de 24 horas atrapados en el aeropuerto sin recibir explicaciones. En su misma situación se encontraban cientos de personas que poco a poco fueron trasladados a hoteles de la capital de Catar.

"No tenemos una sensación de peligro, pero sabemos que han estado bombardeando otros aeropuertos, ahora estamos descansadas, aunque nos hemos quedado sin maletas y sin medicación", indica. El grupo, en el que todas las personas menos una supera los 60 años, se ha tenido que organizar para poder mantener los tratamientos médicos que requieren. Algunos han tenido que tramitar nuevas recetas farmacéuticas con las autoridades locales. Además, como tienen las maletas retenidas en el aeropuerto se tienen que apañar con lo que llevan en el equipaje de mano, siempre más ligero en los viajes de vuelta.

El ambiente es de tensión. "Se han escuchado muchas explosiones, creemos que son por los sistemas antimisiles de la base americana", indica Vela. Además, reconocen que les están llegando "noticias muy preocupantes" sobre el desarrollo de los enfrentamientos. Mientras el espacio aéreo permanezca cerrado el grupo seguirá en el hotel, esperando cómo discurre el conflicto. "Dentro de lo que cabe nos sentimos seguros", explica, recordando que mantienen contacto tanto con el consulado como con el Gobierno de Aragón.

En este momento mantienen el ánimo y señalan que todos ellos han podido contactar con sus familias para lanzarles un mensaje de tranquilidad. Muchos de ellos ya tenían experiencia en viajes solidarios y todos ellos forman parte de la red de voluntarios que Estrella de la Mañana tiene en Zaragoza para sus mercadillos y otras actividades.

A la espera del vuelo que les devuelva a Zaragoza, tratan de evitar la desinformación que se encuentra por las redes. "La situación puede degenerar en cualquier locura sabiendo cómo es Donald Trump y la inestabilidad de la zona, pero confiamos en que la experiencia que estamos viviendo acabe lo mejor posible", señalan.