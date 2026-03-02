¿Cuánto le cuesta a Aragón que Motorland esté en el Mundial de MotoGP y en el de Superbikes? Un abismo entre los dos grandes reclamos

Los dos principales reclamos del circuito de Motorland son el Mundial de MotoGP y el de Superbikes. Pero su popularidad a veces oculta las grandes cifras que, a la hora de invertir dinero público para mantener su celebración, quizá se deberían conocer para valorar si el esfuerzo económico que hace la DGA está justificado. A priori, no hay discusión en la comunidad, ni en el resto de España, sobre las preferencias: el Mundial de MotoGP gana por goleada como objetivo prioritario. Pero, ¿cuánto vale conseguir uno y otro? Y en base a ese desembolso, ¿cuántos aficionados atrae?

Lo primero que conviene saber es que ambas competiciones están en manos de la misma propiedad comercializadora: Dorna, que ahora lidera la multinacional estadounidense Liberty. Y como tal pone precio a su evento para todas las pistas interesadas. En segundo lugar, el Mundial de MotoGP también gana por goleada en el precio a pagar. En concreto, este año, para que Motorland tenga prueba el próximo mes de agosto, va a tener que desembolsar más de 8,5 millones de euros. Se trata de una cuantía que cada año aumenta, desde hace tiempo, a razón de un 3% más con respecto a la temporada anterior. Hasta 2027, que la entrada de Liberty ha supuesto poner otra tarifa y elevarla hasta los 12 millones, un 45% más. Una cifra que pagan todos los circuitos, la misma siempre, no es una subasta al mejor postor. A cambio, Motorland atrae a su pista más de 100.000 espectadores desde su estreno. Fueron 112.000 en 2025.

El Mundial de Superbikes tiene otro precio en el mercado de Dorna. Motorland tiene contrato en vigor hasta 2027 (el último se firmó por tres años), aunque puede prorrogarlo por dos más, hasta 2029, si lo acuerda con la organización, con la que ya está negociando. El pago que se hace por carrera, llamado 'fee', está en torno a los 550.000 euros. Y la asistencia también lo es, ya que suele atraer a 40.000 personas.

También el impacto mediático y en el territorio es mayor con MotoGP que con Superbikes, pero en términos económicos, la rentabilidad que se saca al dinero público es mayor. Ya que con la primera se estarían destinado unos 75,8 euros de dinero público por cada visitante conseguido. Con la segunda, la DGA gasta 13,75 euros por cada uno. Un abismo entre ambas competiciones en todos los sentidos.