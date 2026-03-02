Esta es la nueva oferta de másteres de la Universidad de Zaragoza para el curso 2026-2027

La Universidad de Zaragoza ha abierto este lunes 2 de marzo la primera fase de admisión a los estudios de máster universitario para el curso 2026-2027, un plazo que permanecerá abierto hasta el próximo 23 de marzo. En esta convocatoria, el campus público oferta más de 1.000 plazas dentro de un catálogo global que supera las 2.000.

Los másteres universitarios son titulaciones oficiales con validez en todo el territorio nacional y en los países del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), con una duración de entre uno y dos cursos académicos. Esta convocatoria supone la cuarta edición del nuevo mapa de titulaciones de máster de la Universidad de Zaragoza, iniciado hace tres cursos con la implantación de los primeros estudios adaptados al Real Decreto 822/2021 de Organización de Enseñanzas Universitarias.

En 2026 se incorporan seis nuevos títulos que ya cuentan con informe favorable de la Agencia de Calidad y Prospectiva de Aragón. Las nuevas enseñanzas son: Máster Universitario en Investigación en Práctica Artística, Máster Universitario en Física del Universo: Cosmología, Astrofísica, Partículas y Astropartículas, Máster Universitario en Materiales Avanzados, Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales, Máster Universitario en Tecnologías para la Salud Digital, y el Máster Universitario en Marketing y Emprendimiento Agroalimentario.

Todas las titulaciones han pasado por un proceso de revisión y actualización que culminará en los próximos meses y completará el nuevo mapa de másteres del campus aragonés. Este proceso apuesta por un modelo basado en la innovación docente, el refuerzo de competencias transversales, el impulso del aprendizaje interdisciplinar y una mayor flexibilidad en los planes de estudio.

El proceso de acceso puede realizarse online y se estructura en tres fases: la de admisión --abierta ahora y que volverá a activarse en junio y agosto-- y la de matrícula, que tendrá lugar en julio y septiembre. La Universidad de Zaragoza mantiene las novedades implantadas en cursos anteriores, entre ellas la posibilidad de formalizar la matrícula sin haber finalizado los estudios de grado, siempre que únicamente reste por superar el Trabajo Fin de Grado y hasta un máximo de 9 créditos ECTS.

La oferta académica de másteres universitarios para el curso 2026-2027 se compone de 66 titulaciones, que abarcan las cinco grandes ramas de conocimiento (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, e Ingeniería y Arquitectura), y está respaldada por excelentes equipos docentes e investigadores reconocidos internacionalmente. Siete de ellos tienen carácter habilitante (Abogacía y Procura, Ingeniería en Telecomunicación, Ingeniería Industrial, Arquitectura, Psicología General Sanitaria, Ingeniería Agronómica y Profesorado), necesarios para el ejercicio de profesiones reguladas, y once son másteres interuniversitarios.