PP y Vox apuran el plazo para elegir al presidente de las Cortes de Aragón

Partido Popular y Vox apurarán hoy el plazo para decidir al nuevo presidente de las Cortes. Las dos derechas, inmiscuidas en las conversaciones para garantizar la gobernabilidad de Aragón, deben resolver entre hoy y las 11.00 horas de mañana quién se convertirá en la máxima autoridad del Parlamento autonómico por los próximos cuatro años, o lo que tenga que durar la nueva legislatura que arrancará mañana.

Las dos derechas ya llegaron a un primer acuerdo de este tipo en 2023. La elegida fue Marta Fernández, entonces una de las siete diputadas de Vox, que para este nuevo curso político acumula el doble de representantes. Fernández, que comenzó con polémica y tardó en adaptarse al ritmo del Parlamento, no parece ser la elegida por la ultraderecha para este cargo. Nombres como Santiago Morón o Carmen Rouco, dos veteranos de la formación de Santiago Abascal en la comunidad, suenan como posible nueva cabeza de las Cortes. Aunque voces en Vox prefieren no adelantar acontecimientos, ni sobre los nombres ni sobre el acuerdo con el PP.

En las mismas están los populares que lidera Jorge Azcón, cabeza y mano de las negociaciones con la ultraderecha, asumidas a título personalísimo por el presidente en funciones de la comunidad autónoma. Azcón ya dio esta carta, esta moneda de cambio, a Vox en 2023 para allanar la investidura de hace dos años y medio. No resulta extraño este movimiento del presidente popular, que mantiene conversación fluida con quien manda en Vox y que pretende que el diálogo por su investidura y por la futura formación de su Gobierno no se enquiste como le está pasando a su compañera María Guardiola. La extremeña será, casualidades del calendario político, coprotagonista de la jornada de mañana: mientras PP y Vox deciden quién preside el Parlamento autonómico en Aragón, sus homólogos en Extremadura no llegarán a un acuerdo y la ultraderecha marcará muchas distancias con Guardiola.

El contexto extremeño no favorece la conversación entre PP y Vox y tampoco la aceleración de la campaña electoral en Castilla y León. Azcón, que intentó que Aragón fuera la comunidad protagonista durante la campaña electoral, se ha visto arrasado en su intención por un calendario electoral, una gota continua contra Pedro Sánchez, del que solo está sacando rédito Vox.

Aseguran en los dos partidos que lo de mañana es «un trámite» para conformar las Cortes y que no servirá para sacar muchas conclusiones. Pero el pacto, si lo hay, vendrá con un acuerdo mínimo. Un acercamiento, unas políticas comunes o unas primeras acciones consensuadas que sí merecerá la pena estudiar, para intentar dibujar un esquema sobre el tono y las intenciones de cada partido en la próxima negociación por el Ejecutivo autonómico.

Las Cortes que se formen mañana también tendrán el calificativo de «histórico» por otras novedades. Por primera vez, no habrá nadie representando al PAR. Tampoco habrá diputado alguno de Podemos, después de diez años en la Cámara autonómica. El PSOE tocará, gráficamente, su suelo. Mientras CHA ejemplificará un renacimiento que esperan mantener en el tiempo. Pero, mientras cojan asiento los diputados, todos mirarán a los responsables de PP y Vox y quién es el elegido para ocupar el sillón de presidente de las Cortes.