El PSOE acusa al Gobierno de Azcón de no haber tenido "capacidad negociadora" para retener Moto GP en Motorland

El PSOE ha acusado al Gobierno de Jorge Azcón de no haber tenido nunca “capacidad negociadora alguna” para retener el Gran Premio de Motociclismo Moto GP en Motorland Aragón y de haber sido "incapaces" de destacar ante la empresa organizadora “todo lo bueno que ha convertido a nuestro circuito en el preferido de los pilotos y los expertos”.

La portavoz del PSOE Teruel, María Ariño, ha pedido “explicaciones inmediatas” ante las informaciones publicadas este fin de semana por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN en las que se informa que Motorland Aragón será el circuito de reserva de Dorna para el Mundial de MotoGP de 2027 y, de inicio, no estará en el calendario. “Con lo rápido que se hacen fotos con lo que les interesa, el apagón informativo sobre este tema desde hace meses por parte del Gobierno de Jorge Azcón es absoluto. Siguen hablando de posibilidades, pero nosotros creemos que ya no hay ninguna. Más aún cuando llevan cuatro meses sin trabajar, desde que se convocaron las elecciones. Como advertimos durante la campaña, todo parece indicar que este Gobierno pasará a la historia por perder Moto GP para Aragón”, ha dicho Ariño.

Para la portavoz socialista, este es un nuevo ejemplo de la “incapacidad en la gestión” de un Ejecutivo “que llegó muy tarde a las negociaciones” y que ha ido “a remolque” en todo el proceso. Así, ha advertido de que la intención del Ejecutivo de Azcón ante la ciudadanía pasa ahora por “intentar quitarle importancia” a Moto GP, “cuando la realidad es que supone un activo importantísimo tanto por su propia repercusión como por la el impulso que da a la actividad que se genera en el resto del año”.

Ariño ha remarcado, además, la "hipocresía" del Partido Popular en este tema, recordando “las críticas desorbitadas” que recibió el Gobierno anterior tras la negociación que mantuvo el Gran Premio hasta el 2026. “Entonces tuvimos que atender a la necesidad de rotar, pero Moto GP siguió contando con Motorland Aragón como circuito titular. En cambio ahora no contamos para nada y no he oído decir ni una palabra al PP de Teruel ni al de Alcañiz, empezando por el alcalde de la ciudad Miguel Ángel Estevan”, ha afirmado.