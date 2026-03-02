Un directivo de Amazon agradece el "liderazgo de Sánchez" y Azcón califica los 18.000 nuevos millones como "la mejor inversión en décadas en el país"

El Mobile World Congress que se celebra desde este lunes en Barcelona ha abierto sus puertas con una noticia que impacta de lleno en la economía aragonesa. Amazon Web Services, pionera en el impulso a los centros de datos en la comunidad, donde ya tiene tres campus en liza (Huesca, Villanueva de Gállego y El Burgo de Ebro) duplica su apuesta e invertirá 18.000 nuevos millones de euros que, entre otras cosas, permitirán el desarrollo de dos infraestructuras tecnológicas en San Mateo de Gállego y La Puebla de Híjar, además de ampliar el campus de Huesca y desarrollar otras fábricas, como una de servidores, para completar la cadena de suministros de los data centers tanto en España como en Europa.

Una noticia que ha sido calificada como "histórica" por los principales dirigentes políticos. Así, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se ha reunido con el director global de asuntos legales y corporativos de Amazon, David Zapolsky, como el presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, han celebrado desde Barcelona una inversión que, según entiende Azcón, marca "un antes y un después" en el territorio, con especial hincapié a la que será la primera inversión milmillonaria de este tipo en Teruel.

El presidente Sánchez, en la red social X, ha recalcado que esta nueva inversión en Aragón, que le permite alcanzar los 33.700 millones es "la mayor fuera de EEUU para el grupo Amazon". "En un mundo lleno de incertidumbres, nuestro país es un valor seguro", ha sentenciado el socialista. Unas horas después, su interlocutor este lunes, David Zapolsky, ha utilizado esa misma red social para agradecer el "liderazgo de Sánchez".

"Me reuní hoy con el presidente Pedro Sánchez en #MWC26 para hablar sobre las inversiones de Amazon en España: 33.700 millones de euros, que suman 18.000 millones a los 15.700 millones anunciados en 2024. Estamos impulsando la infraestructura en la nube, impulsando el empleo y creando oportunidades en toda la región", ha expresado el director global de asuntos legales y corporativos de Amazon.

"No hay ninguna otra inversión de estas características en Europa, con un impacto económico que trasciende a nuestras fronteras y tendrá un impacto en toda España", ha subrayado por su parte el líder popular, en relación a esa contribución milmillonaria al PIB nacional y a la creación de cerca de 30.000 puestos de trabajo.

Noticias relacionadas

El presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón, junto a directivos de Amazon en el Mobile World Congress de Barcelona, este lunes. / DGA

Azcón ha ido más allá y ha expresado que se trata de "la mejor noticia económica en décadas en nuestro país", que el presidente en funciones ha ligado a las inversiones de otras compañías, que marcan, dice, "un antes y un después en Aragón, tanto desde el punto de vista económico como del empleo".