La 'startup' aragonesa Rasmia cierra un acuerdo con Embou y sus clientes tendrán preferencia en sus servicios financieros con IA

El proyecto de Rasmia, startup ligada a la consultora zaragozana Alia, acaba de dar su segundo gran paso tras salir al mercado el pasado 9 de enero. Así, el pasado viernes se rubricó un acuerdo con Embou, del grupo MasOrange, para que la operadora comercialice en Aragón los servicios financieros de Rasmia, que a través de un modelo patentado y pionero con IA permite a las empresas, tengan el tamaño que tengan, calcular en cuestión de segundos su scoring bancario y poder negociar con garantías su endeudamiento.

En ese sentido, los clientes de Embou podrán acceder en condiciones preferentes a Rasmia (hasta 720 euros de descuento anual y pruebas de uso personalizadas sin coste alguno), en una alianza similar a la sellada recientemente con Cepyme. Asimismo, la operadora tendrá la exclusividad para la distribución del producto finacniero de IA dentro del sector de las telecomunicaciones en Aragón, de forma que la formalización de las ventas y el soporte técnico se realizarán directamente a través de Rasmia. Las empresas interesadas podrán solicitar su demostración a través de su gestor comercial en Embou, cuyo director de Negocio y Marketing, Etién Aldea, ha definido como "diferencial" esta tecnología.

La startup, que se ha venido desarrollando en los dos últimos años y que no lleva ni dos meses en el mercado, ya cuenta con unos 400 clientes y la previsión es multiplicarse exponencialmente en los próximos meses. De hecho, la matriz de Rasmia, Alia Consultores, acaba de cerrar un acuerdo con Auren, referente nacional del sector, para expandirse por todo el país con una nueva marca, Alaria, que estrena este mismo lunes su sede en Madrid y cuyos clientes también podrán aprovechar la inteligencia artificial que ofrecen los aragoneses. La idea pasa por poder abrir tres delegaciones al año en el país.

Noticias relacionadas

Imagen de la aplicación de Rasmia. / JAIME GALINDO

"Estamos teniendo una respuesta muy por encima de lo esperado", asegura Luis Pérez, CEO de la startup zaragozana y socio fundador de Alia. Uno de los principales hitos que cumplió Rasmia, ratificado a finales de 2025, fue un acuerdo histórico con el Banco de España, que sostiene la aplicación propocionándole toda la información estadística que maneja y dando su validación al producto. Con ello, la tecnológica se presenta ante sus potenciales clientes con una dosis extra de fiabilidad.