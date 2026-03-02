La terminal del puerto de Algeciras invertirá 135 millones en su ampliación

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria (APBA) aprobó la pasada semana, en la primera sesión ordinaria del año, la concesión de Total Terminal International Algeciras (TTIA) consistente en la ampliación de la misma en 15´9 hectáreas, así como el otorgamiento de la prórroga prevista más la extraordinaria, de 5 y 22 años respectivamente, lo que extiende la concesión hasta el año 2066, reforzando la proyección a largo plazo de la compañía.

TTI Algeciras solicitó la citada ampliación de su terminal ocupando parte de la Fase B de Isla Verde Exterior, terrenos que se sumarán a las 30 hectáreas que ocupan en la actualidad en la Fase A. Para ello tienen previsto realizar una inversión de más de 135 millones de euros, que permitirá a la terminal incrementar en medio millón de TEUs su capacidad de manipulación, alcanzando los 2,1 millones de TEUs para 2028. La superestructura se llevará el grueso de la inversión con la adquisición de 2 grúas de muelle, 12 de patio automáticas para operar en los 6 nuevos bloques que se suman a los 16 existentes, 6 shuttle carriers así como la actualización de su sistema operativo. Por último, TTIA desplazará hacia el sur su edificio de oficinas, parking de trabajadores y control de accesos.

La naviera surcoreana HMM y el Grupo CMA CGM son los principales accionistas de la terminal semiautomática que abrió sus puertas en 2010 y que esta semana ha recibido uno de los megaships más grandes de la flota de HMM, el HMM Stockholm.

Tras el Consejo, el presidente de la APBA, Gerardo Landaluce, ha destacado la contribución de la terminal a la creación de actividad con más de 18 millones de teus movidos desde su puesta en marcha y, de forma especial, su aportación al desarrollo de los tráficos de importación/exportación, al aumento de conectividad del Puerto de Algeciras, así como a la creación de empleo. En este sentido Landaluce ha recordado que esta importante inversión privada internacional de 135 millones de euros debe verse respaldada por las correspondientes inversiones en el lado tierra, con la aceleración de los proyectos en marcha y pendientes tanto en la red de carreteras como en ferrocarril.

En otro orden de cosas, ha quedado aprobada por unanimidad otorgar a Carlos de las Rivas Hidalgo, fallecido en Algeciras el pasado enero, la distinción honorifica del Consejo. De las Rivas fue el último secretario de la extinta Junta de Obras del Puerto, y el primer secretario del Consejo de la APBA. Tras su jubilación en 1999 fue, junto a Pepe Corrales, socio fundador de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de la Autoridad Portuaria, así como miembro del Comité de Expertos del Centenario (1906-2006)) de la Junta de obras del Puerto.

El Consejo también ha aprobado la distribución para este año de las ayudas de la Comisión de Patrocinios (antigua Comisión Puerto-Comarca) dirigida a respaldar económicamente un centenar de actividades y proyectos que desarrollan asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro en el ámbito del Campo de Gibraltar (https://www.apba.es/patrocinios). El 65% de los proyectos beneficiarios son benéfico/sociales, el 25 % culturales y el 10% corresponde a iniciativas deportivas.