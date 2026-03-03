Abascal responde a Azcón tras perder Vox la presidencia de las Cortes: "Los cargos, los sillones, las poltronas, la presidencia y la vicepresidencia es lo que menos importa"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este martes que su renuncia a presentar candidato a la Presidencia de las Cortes de Aragón y facilitar que la ostente el PP debe ser interpretado con que en este momento no importan "los sillones", sino buscar un "cambio de rumbo", ya que ese tipo de nombramientos "puede ser deshecho y cambiar la Presidencia y la Mesa".

En declaraciones a los periodistas en el municipio leonés de La Bañeza, que ha visitado dentro de sus actos de la campaña electoral de Castilla y León, Abascal se ha referido tanto a lo ocurrido este martes en Zaragoza, con la constitución de las Cortes de Aragón, como al intento de investidura de María Guardiola (PP), en Extremadura, donde ha dicho que la negociación "está avanzando pero no está concluida".

En el caso de Aragón, preguntado por el hecho de que Vox pierda la Presidencia de las Cortes que tuvo en la anterior legislatura y ahora vaya a ser asumida por el PP, Abascal ha afirmado que en este momento "los cargos, los sillones, las poltronas, la presidencia y la vicepresidencia es lo que menos importan".

"Nos importarán en una fase siguiente si es necesario para tener garantías de cumplimiento" de los acuerdos que pudieran alcanzar PP y Vox, en palabras de Abascal, quien ha demandado un "cambio radical" que sirva para mostrar que los acuerdos del "bipartidismo" a nivel europeo y nacional "empiezan a resquebrajarse". En su opinión, "los cargos en el parlamento no son importantes" porque, aunque ahora se acometa ese reparto, el acuerdo "puede ser deshecho y se pueden cambiar la Presidencia y la Mesa".

En el Parlamento de Extremadura ocurrió lo mismo, con un representante del PP al frente del Legislativo, aunque en aquel caso Vox sí presentó candidatura para presidir esta institución parlamentaria, lo que no ha ocurrido en Aragón.

Investidura en Extremadura

A horas de que arranque el debate de investidura en Extremadura, con la popular María Guardiola consciente de que carece de un acuerdo definitivo con Vox, Abascal ha confirmado que "la negociación está avanzando pero no está concluida", por lo que ha conminado a la dirigente del PP a que muestre en esa intervención que tiene voluntad de acuerdo.

Este discurso va a ser "muy importante" para Vox, en palabras de Abascal, quien ha considerado que las palabras de Guardiola van a servir para saber si pueden "seguir dialogando con calma" y sin verse "entorpecidas" por "filtraciones".

Sobre el contenido de las negociaciones, el dirigente de Vox únicamente ha indicado que en este momento les importa más determinar "medida a media" y "presupuesto a presupuesto", con el establecimiento de plazos y garantías de cumplimiento, más allá del reparto de cargos en el Ejecutivo autonómico. "No queremos oír hablar de cargos, de posiciones, de vicepresidencias, de consejerías", ha resumido Abascal, quien ha postergado esas conversaciones a que haya un acuerdo sobre las medidas que puedan llegar a tomar conjuntamente con el PP.

Abascal ha insistido en que Guardiola debe mostrar esta tarde que quiere "acercarse en cierta medida a las posiciones de Vox", porque la mano de este partido "sigue tendida" independientemente del voto que emitan en este primer intento de investidura.