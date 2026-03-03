¿En qué afecta a la economía aragonesa el conflicto de Irán? Esto dice la Cámara de Comercio de Zaragoza

Las relaciones comerciales entre Aragón e Irán presentan un peso reducido dentro del conjunto del comercio exterior aragonés. No obstante, desde la Cámara de Comercio de Zaragoza se advierte de que las principales consecuencias del conflicto en Oriente Próximo no vendrán tanto por el volumen directo de intercambios, sino por el encarecimiento del petróleo y el gas y por las posibles alteraciones en las rutas de transporte internacional.

En 2025, las exportaciones aragonesas alcanzaron los 15.615 millones de euros, de los cuales 1.891 millones tuvieron como destino el mercado asiático, incluyendo países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar.

En el caso de Irán, las exportaciones aragonesas en 2025 ascendieron a 8,3 millones de euros, lo que supone un descenso del 34,61% respecto al año anterior, consolidando una tendencia de debilitamiento progresivo en los últimos ejercicios. Por sectores, destacan los bienes de equipo, con 6,55 millones de euros, como principal capítulo exportador; las semimanufacturas, con 1,65 millones de euros; y alimentación, bebidas y tabaco, con un volumen más reducido, cercano a los 124.000 euros.

En cuanto a las importaciones procedentes de Irán, estas alcanzaron 1,56 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento cercano al 8% interanual. Los principales productos importados corresponden a manufacturas de consumo, semimanufacturas y, en menor medida, alimentación, bienes de equipo y materias primas. El saldo comercial continúa siendo claramente favorable a Aragón, si bien el volumen total evidencia una exposición directa limitada.

Si se amplía el análisis a los países del entorno regional -principalmente Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar-, se observa una evolución desigual. En términos generales se ha registrado una tendencia de moderación o descenso, con la excepción de Emiratos Árabes Unidos, que experimentó un crecimiento significativo superior al 50%. En estos mercados, al igual que en Irán, los sectores más relevantes son bienes de equipo, alimentación y semimanufacturas, lo que refleja un patrón exportador similar en toda la zona.

Impacto indirecto

Desde la Cámara de Comercio de Zaragoza se subraya que la principal preocupación para las empresas aragonesas no radica en la pérdida directa de mercado en Irán -dado su peso relativo-, sino en los efectos colaterales del conflicto.

Noticias relacionadas

El cierre del Estrecho de Ormuz, una de las principales arterias del comercio energético mundial, está alterando los flujos marítimos internacionales y presionando al alza los costes logísticos. A ello se suma la previsible escalada en los precios del petróleo y del gas, con impacto directo en los costes de producción, transporte y márgenes empresariales.