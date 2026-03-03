Aragón anuncia las fechas de oposición para funcionarios este año: estos son los días de mayo a septiembre

La Administración autonómica aragonesa ha hecho públicas las fechas de celebración de los próximos procesos selectivos correspondientes tanto a promoción interna como a turno libre, que se desarrollarán entre los meses de mayo y septiembre de este 2026.

En el marco de la promoción interna, las primeras pruebas tendrán lugar el 9 de mayo de 2026, con la convocatoria de Administrativo y Auxiliar Administrativo.

Posteriormente, el 12 de mayo se celebrará el proceso para Administrador Superior, seguido del previsto para el día 26 con una nueva convocatoria de Administrador Superior. El 30 de mayo será el turno de Técnicos de Gestión y Administrativo.

En el mes de junio, las pruebas continuarán el día 13, con las convocatorias de Técnicos de Gestión y Auxiliar Administrativo.

Por su parte, los procesos correspondientes al turno libre se desarrollarán durante el verano y comienzos de otoño. El 4 de julio tendrá lugar el examen de Administrativo, seguido de Auxiliar Administrativo el día 18 de este mes.

Ya en septiembre, el 12 se celebrará el proceso para Administrador Superior, mientras que el día 26 será el turno de Técnicos de Gestión.

Estas convocatorias forman parte de la planificación anual de empleo público derivados de las ofertas de empleo público para los años 2024 y 2025 encomendados a la comisión permanente de selección y suponen una oportunidad tanto para la promoción profesional del personal funcionario como para el acceso de nuevos aspirantes a la Administración. Se recomienda a las personas interesadas consultar los canales oficiales para confirmar horarios, sedes y posibles actualizaciones.