De Aragón a China: la Universidad de Zaragoza estudia que sus alumnos puedan realizar estancias en el país asiático

Con vistas a China. La Universidad de Zaragoza visitó este enero, y como hace periódicamente, el país asiático en un viaje que tuvo dos fines: renovar los convenios actuales y desarrollar nuevas iniciativas de cooperación con universidades chinas. Y se avanzó en ambos. Con la salida a esta potencia mundial, la primera bajo el mandato de la rectora Rosa Bolea, la institución aragonesa dio los primeros pasos para ampliar los intercambios de estudiantes y que, en un futuro más cercano que lejano, alumnos de la Universidad de Zaragoza puedan realizar estancias en China, en concreto en algunas como la de Ingeniería de Shanghái, de igual forma que ahora sucede a la inversa.

El vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Zaragoza, Sergio Salinas Alcega, desgrana cómo fue el viaje a China. En Shanghái, que fue la cuarta y última ciudad que visitaron, contactaron con la universidad de Ciencias de la Ingeniería, que es "muy potente" en grados como Automoción, Aeronáutica o Mecatrónica. Las partes trataron la opción de implementar dobles grados en áreas relacionadas con la informática, lo que supone que docentes zaragozanos den clase en este campus chino y que los estudiantes sean titulados por ambas universidades (la de Shanghái y la de Zaragoza), y "la posibilidad de hacer intercambio de alumnos".

Salinas cuenta que la visita a Shanghái también sirvió para valorar la posibilidad de ampliar una iniciativa que pusieron en marcha hace casi un año por la que un profesor de la Universidad de Zaragoza imparte clases de español a estudiantes de Primaria y de Secundaria de cinco centros educativos del distrito de Yangpu. "Están muy satisfechos y por eso valoramos la posibilidad de ampliar el número de institutos, y por lo tanto de profesores, y también las horas", apunta.

La Universidad de Zaragoza en su viaje a china el pasado enero. / Universidad de Zaragoza

Pero Shanghái fue el último destino. La primera parada la realizaron en Pekín, donde contactaron con la Universidad de Tecnología Química de Beijing (Beijing University of Chemical Technology) que, según informa Salinas, "tiene interés en colaborar en el ámbito científico y, a lo mejor, en una perspectiva de enseñanzas del español y en ingenierías". Las instituciones trataron la posibilidad de colaborar con una primera idea de establecer un doble grado de Química en el campus chino, de forma que profesorado del campus aragonés impartiría allí la docencia durante un tiempo concreto y los alumnos obtendrían doble titulación: de Zaragoza y de Nanjing Tech. El equipo rector ha trasladado esta información a la Facultad de Ciencias, que ahora debe analizar la propuesta y tomar una decisión sobre si llevarlo a cabo (y cómo) o no.

El contacto con la Universidad de Tecnología Química de Beijing, que según informa Salinas "no fue totalmente nuevo" porque ya había habido conversaciones previas, fue un añadido a la finalidad principal de la institución pública aragonesa en Pekín, que era renovar el actual convenio que tiene el Instituto Confucio de la Universidad de Zaragoza con la de Nanjing.

En la capital china debían realizar una primera declaración para, en Nanjing, segunda ciudad que visitaron, actualizar ese convenio del Instituto Confucio de Zaragoza y también otro con el que tienen acordado la doble carrera de Ingeniería Eléctrica con la Nanjing Tech University por el que profesores de la institución aragonesa realizan estancias breves en el centro chino y los alumnos son titulados por ambas universidades. Salinas indica que, además, la universidad de Nanjin, que es "el socio privilegiado", ha mostrado "mucho interés en nuevas titulaciones". En el encuentro en China se barajaron opciones de nuevos dobles grados como Ingeniería Informática o relacionados con las Energías Renovables. "Estamos en las primeras fases y ahora se está valorando nuestra situación en esas titulaciones y la utilidad que puede tener para nosotros", subraya Salinas.

El viaje al gigante asiático también sirvió a la Universidad de Zaragoza para actualizar su convenio con la de Hangzhou, con la que tienen una doble titulación en Turismo por la que sus estudiantes cursan uno o dos años en la capital aragonesa. A esta renovación del pato se sumaron otras "vías de acción" dirigidas a un plano de las Ciencias Humanas y Sociales porque, cuenta Salinas, "están interesados en el aprendizaje del español".

Bienvenida a la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, y su equipo. / Universidad de Zaragoza

Salinas comparte que, en este momento, hay estudiantes chinos que reciben formación en la Universidad de Zaragoza pero no a la inversa, a excepción de estancias puntuales. Por eso, ahora trabajan en ampliar horizontes y barajan la opción de que estos intercambios sean mutuos, siempre que ambas instituciones resulten beneficiadas, y también de implementar nuevos dobles grados. En la actualidad, en torno a unos 15 profesores del campus público aragonés se desplazan de forma periódica a China para impartir la docencia en las dobles carreras que ya hay en funcionamiento, que son Turismo o Ingeniería Eléctrica. El vicerrector informa de que esta decisión de que los docentes viajaran al gigante asiático se tomó ante la imposibilidad de asumir grandes cifras de estudiantado chino en la capital aragonesa por falta de profesorado, entre otros factores.

Además de con China, la Universidad de Zaragoza mantiene contacto con universidades de América Latina, a donde viajarán dentro de poco, y en concreto a Argentina, Chile o Brasil, entre otros países; de África, y sobre todo de Marruecos, ya que muchos estudiantes se examinan de la PAU (la antigua Selectividad), y también, de forma puntual, con universidades de Japón o India.