Aragón confirma un nuevo foco de dermatosis nodular contagiosa que obligará a sacrificar a 148 animales

Las autoridades sanitarias van a proceder al vaciado sanitario de la explotación siguiendo la normativa europea vigente

Confirmado un segundo foco de dermatosis nodular contagiosa en Borrastre.

Confirmado un segundo foco de dermatosis nodular contagiosa en Borrastre. / Gobierno de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha confirmado un nuevo foco de dermatosis nodular contagiosa (DNC) en la localidad de Borrastre, perteneciente al término municipal de Fiscal (Huesca), donde ya se detectó el primer caso días atrás.

El nuevo foco corresponde a una explotación de 148 cabezas de ganado bovino, a escasos metros de la afectada por el primer foco del pasado viernes. La cabaña no había sido vacunadas con anterioridad a la detección inicial de la enfermedad.

Siguiendo el protocolo sanitario establecido, y tras la confirmación oficial del caso, se procederá en las próximas horas al vaciado sanitario total de la explotación afectada, conforme a la normativa europea vigente en materia de sanidad animal.

“La aparición de este segundo foco entra dentro de los escenarios previstos. Trabajamos con la hipótesis de que pudieran detectarse nuevos casos vinculados al foco inicial, y por eso activamos de manera inmediata todas las medidas de control, restricción y vacunación en la zona”, ha explicado Aitziber Lanza, directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria del Gobierno de Aragón.

Lanza ha recordado que toda la OCA en la que se encuentran estas explotaciones se encuentra ya vacunada, pero la inmunización completa de los animales no se alcanza hasta pasados 21 días desde la administración de la vacuna, "por lo que es fundamental mantener todas las medidas de vigilancia y bioseguridad”, ha recordado.

Asimismo, ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad: “La dermatosis nodular contagiosa no afecta a las personas, ni por contacto con los animales ni por el consumo de carne o productos derivados”.

La directora general ha insistido en la necesidad de mantener la máxima colaboración del sector ganadero y de comunicar de inmediato cualquier sospecha clínica compatible con la enfermedad a los servicios veterinarios oficiales.

El departamento mantiene activadas todas las medidas de control, restricción de movimientos y vigilancia en la zona, en coordinación con las autoridades nacionales y europeas competentes.

