El CIRCE lidera la innovación europea y se sitúa como el segundo centro tecnológico con más éxito de España

El CIRCE ha consolidado en 2025 su posición como uno de los grandes motores de la innovación europea aplicada al tejido empresarial. Según los últimos datos publicados por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), el centro ha logrado entrar en el Top 10 de entidades nacionales por retorno en Horizonte Europa 2021-2024, escalando una posición respecto al periodo anterior. Este hito sitúa a CIRCE como el segundo centro tecnológico con mayor éxito de España y la cuarta entidad a nivel nacional con mayor número de proyectos liderados.

La relevancia internacional del centro se traduce en un impacto directo sobre su entorno más próximo, donde se reafirma como la primera entidad de Aragón en captación de fondos europeos. Actualmente, encabeza un ecosistema donde los centros tecnológicos representan ya el 32,5% del retorno regional, consolidando la transferencia de conocimiento como un pilar estratégico para la competitividad de la economía local. Desde 2021, fruto de esta captación de fondos, CIRCE ha conseguido traccionar más de 90 M€ para entidades nacionales, de los que 19 M€ han ido a parar a entidades aragonesas.

En un contexto de creciente competencia en programas europeos, CIRCE ha demostrado su capacidad técnica al captar 7,7 millones de euros en financiación competitiva para 12 proyectos europeos, tres nacionales y dos regionales. Más allá del volumen económico, el valor diferencial de CIRCE reside en su capacidad para liderar consorcios estratégicos. Durante 2025, el centro ha coordinado dos proyectos Horizonte Europa: SUNVIBE (inversores bidireccionales para autoconsumo solar) y ODYSSEV (cargadores de vehículo eléctrico en alta tensión); además del proyecto nacional INTEGRID, enfocado en la resiliencia de las redes eléctricas. A estas líneas se suma GUARDIANES, una red de excelencia que aplica Inteligencia Artificial a los sectores de seguridad y defensa.

Estas líneas permiten a CIRCE anticipar requisitos técnicos, regulatorios y de operación que afectan directamente a empresas energéticas, fabricantes, integradores y operadores de red.

Solidez privada

El ejercicio 2025 se ha cerrado con un balance económico global de más de 20 millones de euros y ha trabajado con más de 450 clientes (un 12,7% más que el año anterior). La robustez de su modelo se apoya en una confianza sostenida: más del 70% de sus ingresos provienen de clientes recurrentes.

Para asegurar que esta innovación llegue al mercado con plenas garantías, CIRCE ha reforzado su protección del conocimiento con el registro de 27 nuevos secretos empresariales en 2025, alcanzando un patrimonio tecnológico de 44 elementos protegidos.

Durante el ejercicio, CIRCE ha acompañado a empresas en ámbitos especialmente estratégicos como los Certificados de Ahorro Energético (CAEs), la seguridad y defensa, la integración de agentes de Inteligencia Artificial en procesos industriales, el despliegue de biometano y la mejora de calidad y estabilidad de red en entornos de alta penetración renovable.

Entre los hitos más relevantes destacan proyectos de vanguardia aplicada, como el desarrollo de una microrred en corriente continua para la producción de hidrógeno verde en el proyecto CIUDEN o soluciones de valorización avanzada de residuos. En digitalización, la entidad ha liderado el diseño de dispositivos IoT para el modelado de generación embebida y la creación de una librería propia de calidad de red (norma IEC 61000-4-30), pieza clave para futuros sistemas de mantenimiento predictivo.

Referente en IA

En 2025, CIRCE se ha consolidado como referente internacional en IA aplicada a la industria, transformando esta tecnología en soluciones reales de alto impacto. Iniciativas como las primeras OlimpIAdas de IA han impulsado 15 proyectos estratégicos, entre ellos VoltIA (diagnóstico de baterías), DRAGON (optimización de renovables) y OmniaLight (semáforos inteligentes con IA y visión artificial, próximamente, en prueba en Zaragoza). Además, el lanzamiento de CIRCE Talents ha reforzado esta apuesta innovadora, con DescarbonIA como proyecto ganador, una herramienta basada en lenguaje natural para acelerar decisiones en descarbonización industrial.

Estos proyectos confirman la capacidad de CIRCE para convertir el talento interno en soluciones de mercado de alto impacto.

Una de las mejores empresas para trabajar en España

Este crecimiento técnico ha sido impulsado por un avance reputacional: la entrada de CIRCE en el Top 10 de mejores empresas tecnológicas para trabajar en España (Great Place to Work), con un índice de confianza del 91%. Con casi 300 profesionales de 19 nacionalidades, el centro se consolida como un polo capaz de atraer y fidelizar talento cualificado.

Para potenciar este ecosistema, en 2025 se ha impulsado también la V edición de CIRCE Academy, programa de formación específica para jóvenes talentos. La combinación de tecnología, talento y actitud permite a la organización adelantarse a las necesidades de un mercado marcado por la descarbonización y la digitalización, asegurando que la innovación aragonesa siga liderando la agenda tecnológica europea en 2026.

Asimismo, el reciente anuncio de la nueva sede en el Distrito Aragonés de Tecnología DAT Alierta representa el paso estratégico definitivo para ampliar infraestructuras y servicios avanzados.

Noticias relacionadas

De cara a 2026, CIRCE orienta su estrategia a anticiparse al marco regulatorio y tecnológico, reforzando su papel en infraestructuras críticas, estabilidad del sistema eléctrico y gestión de la flexibilidad energética ante el nuevo mecanismo de capacidad. También internacionalizará estudios de redes eléctricas y liderará ámbitos como la economía circular de baterías y la rehabilitación energética bajo la nueva EPBD, integrando agentes de IA para escalar la automatización industrial.