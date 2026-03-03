Hasta Elvis Presley vota en las Cortes de Aragón: la contracrónica de una sesión insólita

Empieza el nuevo curso en pleno mes de marzo, con la primavera asomando por la esquina, y ni Elvis Presley ha querido perderse la sesión constitutiva de las Cortes de Aragón en esta XII legislatura que comienza hoy. La incertidumbre con la que comenzó la primera jornada del nuevo mandato en Aragón después de las elecciones del 8 de febrero, dio paso a un suspiro de alivio entre las filas populares cuando se confirmó que ese pacto-no pacto pergeñado en silencio había dado sus primeros frutos y el PP recuperaba por primera vez en treinta años la presidencia de las Cortes de Aragón.

La jornada empezó de manera insólita. Sin saberse quién iba a ocupar la Presidencia en la XII legislatura, sin saberse tampoco qué partidos jugarían juntos esta partida y desconociéndose, también, cuáles serían los bloques en este nuevo hemiciclo con seis partidos (PP, PSOE, Vox, CHA, Teruel Existe e IU-Sumar) y con casi la mitad de caras nuevas.

Entre diputados novatos que no sabían cómo llegar a la cafetería, salir al patio o llegar a las oficinas de los grupos parlamentarios, no faltaron los viejos conocidos de la política aragonesa. La expresidenta de Aragón y senadora del PP Luisa Fernanda Rudi estuvo en la bancada de invitados, junto a la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, o la senadora autonómica del PSOE, Mayte Pérez. Las alcaldesas de Huesca -Lorena Orduna- y Zaragoza -Natalia Chueca- tampoco se han perdido la sesión que inaugura el nuevo mandato en Aragón.

La jornada comenzó llena de incógnitas, sin un acuerdo sellado entre el PP y Vox, a pesar de que desde Génova confirmaron después que habían llegado a plantearse cederle un puesto de la Mesa a la ultraderecha. Al final no hizo falta. La abstención de Teruel Existe y Vox allanó el camino a la candidata del PP, María Navarro, que ahora presidirá un Parlamento con una Mesa de las Cortes con mayoría de los populares y solo con presencia de PP y PSOE.

El susto, o el fantasma, llegó con la votación de las vicepresidencias de las Cortes de Aragón que acabaron recayendo en Fernando Ledesma (PP) y Fernando Sabés (PSOE). El medio del escrutinio se colaba un voto nulo que encendía las alarmas. Un voto nulo que tuvo que salir, según los cálculos de unos y otros, de las filas de los grupos abstencionistas, o Vox o Teruel Existe.

Y en ese voto nulo apareció el rey, como se supo poco después. El rey del rock and roll, Elvis Presley. 50 años después de muerto, se coló en medio de una insólita sesión constitutiva de las Cortes de Aragón de la mano de algún diputado falto de diversión o provisto de muy buen humor para echarle la pizca de sal que le faltaba a la sesión. Pero ni un rey muerto pudo ver lo que se había fraguado en este 3 de marzo para arrancar la XII legislatura. Ni tampoco pudo cambiar el curso de la historia escrita para este día.