La Guardia Civil registra la sede de Forestalia en Zaragoza y el domicilio de Fernando Samper por el clúster del Maestrazgo

La Guardia Civil está llevando a cabo varios registros en Zaragoza en el marco de la investigación abierta contra Forestalia por el clúster del Maestrazgo. Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, los agentes están registrando la sede de la compañía en Coso 33, y el domicilio de su propietario, Fernando Samper, unas pesquisas que dirige la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del Seprona.

Al parecer, se trata de una macrooperación que se extiende a una veintena de empresas promotoras de proyectos de energías renovables por delitos de prevaricación, cohecho, pertenencia a organización criminal y, en el caso del clúster del Maestrazgo, por un delito contra el medioambiente. Se trata del mayor proyecto eólico planteado en España.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, también se están llevando a cabo registros domiciliarios en Madrid, concretamente, en las viviendas de Roberto y Eduardo Pérez Águeda. También consta como investigado un exalto funcionario del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), Eugenio Jesús Domínguez Collado, quien ostentó el cargo de subdirector general de evaluación ambiental. La investigación apunta a Domínguez Collado por, supuestamente, cobrar mordidas para dar el visto bueno a los proyectos a través de las empresas que manejaban los hermanos Pérez Águeda.

Son unas pesquisas con el punto de mira en el clúster del Maestrazgo que dirige el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Teruel, cuyo titular ha autorizado los registros que desde primera hora de esta mañana se están llevando a cabo en Zaragoza.

Mañana de registros

Los agentes han llegado sobre las 7.30 horas a la sede central de Forestalia, junto a la plaza España. En estas primeras horas están yendo y viniendo a la calle 4 de agosto, otra de las sedes que la empresa aragonesa tiene en Zaragoza. La calma tensa preside el entorno de la sede del Coso. Varios agentes de la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia) están presentes desde primera hora de la mañana.

A las puertas del domicilio de Fernando Samper, al final de la avenida de la Academia General Mililtar (82-84), permanece estacionado un vehículo del Seprona de la Guardia Civil y otros tres turismos civiles. Se trata de un gran complejo residencial parapetado por cámaras de videovigilancia.

La ‘fortaleza’ de Samper está protegida por grandes muros de hasta cuatro metros de altura, un macrocomplejo situado al lado del colegio Cristo Rey en el que se ve trabajando a los agentes junto a lo que parece ser el conserje. A las 10.30 horas, la Guardia Civil ha abandonado el complejo residencial de Fernando Samper.

Los agentes que han registrado la casa de Samper han llegado media hora más tarde a la sede de Forestalia en el centro de Zaragoza. Lo han hecho de incógnito, cubiertos con capuchas y con mascarillas para no mostrar su rostro.

Mientras tanto, los guardias civiles de la USECIC entran y salen de la sede central de Forestalia, aunque por el momento no se les ha visto que portasen documentación. Mientras, la expectación se ha apoderado de la plaza España, con varios curiosos que se detienen y se preguntan qué está pasando.

A las 12.30 horas, ocho agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) han abandonado la sede de Forestalia, donde llevan trabajando desde las 07.30 horas.

Operativo de la UCO en diciembre

La UCO ya entró en la sede de Forestalia en Zaragoza en diciembre de 2025. Lo hizo en el marco de una operación conjunta en la que también accedió a la sede de que el gigante de las renovables tiene en Madrid. Entonces, recién detenidos Santos Cerdan y Leire Díez, la Guardia Civil vinculaba a Forestalia con el presunto caso de corrupción y mordidas que rodea al PSOE.

Forestalia estaba en el ojo de la Guardia Civil por una subvención de unos 17 millones de euros a Arapellet, empresaafincada en Huesca y también relacionada con la producción de energía.

Desde entonces, la Guardia Civil no ha dejado de trabajar en varios informes vinculados a la energética aragonesa. De su primera entrada en la sede de Plaza de España, Forestalia incautó documentación fiscal y financiera, además de trámites administrativos relacionados con el desarrollo energético e implantación de la firma energía en el territorio.