Quién es María Navarro, la mano derecha de Azcón en Zaragoza que quiso ser alcaldesa y acabó de presidenta de las Cortes

María Navarro Viscasillas es desde este martes la nueva presidenta de las Cortes de Aragón. Su nombramiento supone un paso más en su dilatada carrera en política que le ha llevado prácticamente a ocupar cargos de responsabilidad en todas las instituciones, desde su paso por el Senado (2013-2015), que abandonó por motivos personales para embarcarse en un proyecto ambicioso centrado en Zaragoza, su ciudad natal por la que guarda una gran devoción. Su vida profesional le convierten en uno de los activos más importantes del PP aragonés que preside Jorge Azcón, uno de sus mayores valedores que la incluyó en su núcleo duro en su etapa en el ayuntamiento de la capital aragonesa, sobre todo en los cuatro años de gobierno municipal (2019-2023) en la coalición formada con Ciudadanos (Cs).

El ascenso de María Navarro para convertirse en la segunda autoridad más importante de la comunidad supone un cierre definitivo a cuatro años de paréntesis en la relación de afinidad inquebrantable entre Azcón y ella. Venían ambos de ese Gobierno de Zaragoza en el que ella ocupó el cargo de responsable de Presidencia, Hacienda e Interior, uno de los pesos pesados en ese equipo que supo darle la vuelta a la realidad económica de la ciudad y que le convirtió en un puntal indispensable de la estrategia del ahora líder conservador, antes de que lo fuera. De hecho, su nuevo rumbo acabó torciendo lo que hasta entonces era un camino idílico en paralelo. O mejor dicho, juntos.

Esta abogada zaragozana, licenciada en Derecho y colegiada en el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, especializada en derecho público, pudo ser alcaldesa de Zaragoza si el PP hubiera apostado por ella y no por Natalia Chueca para suceder a Azcón como candidata en las elecciones de 2023. Ella, afiliada desde hace muchísimos años al partido, competía con la actual primer edila por ocupar ese trono municipal que dejaba libre Azcón para convertirse en candidato autonómico y disputarle la Presidencia de Aragón al PSOE de Javier Lambán. Su currículum inmaculado le posicionaba, a nivel interno, como la gran favorita pero el PP hizo un exhaustivo estudio sobre las posibilidades de éxito de ambas y venció Chueca, para sorpresa de muchos en la sede de la calle Ponzano. Y aunque las urnas le acabaron dando la razón, ya nunca se sabrá qué habría pasado si María Navarro hubiera sido la candidata en 2023 al Alcaldía de Zaragoza.

La decisión del PP de Azcón traería consigo un nuevo rumbo para María Navarro, cuya relación con Chueca se vio muy deteriorada por ese pulso interno que, para muchos en el grupo municipal que ambas compartían, duró demasiado tiempo. La concejala de Hacienda debía hacer las maletas para marcharse junto a Azcón a las Cortes de Aragón, fuera cual fuera el resultado de las elecciones de 2023. Entró en las listas y el PP acabó ganando los comicios, derrocando al Gobierno cuatripartito de Javier Lambán (del PSOE con PAR, CHA y Podemos), y se vio abocado a formar gobierno con la extrema derecha de Vox.

La valentía de decirle 'no' a Azcón

En ese momento, con un acuerdo ya encima de la mesa, llegó el momento más complicado para María Navarro. Surgió cuando Azcón le propuso una de las carteras de ese nuevo Ejecutivo autonómico que ella declinó. Un gesto de valentía, decirle 'no' a Azcón que no sentó nada bien en la cúpula del conservador en el Pignatelli. Su aspiración pasaba por otra de las consejerías para la que tenía las puertas cerradas y su negativa a la alternativa que le ofrecía el PP supuso una importante erosión en la relación personal que hasta entonces habían mantenido. Y acabó de portavoz adjunta en el grupo parlamentario, por detrás de un Fernando Ledesma que también le adelantó en su posicionamiento más próximo al entonces presidente de Aragón. Y abrió para esta abogada zaragozana un tránsito por el desierto que ha tardado cuatro años en abandonar.

La pasada legislatura su figura se iba recuperando de ese golpe inicial del desencuentro con la nueva cúpula autonómica y su valía profesional, indiscutible siempre para el presidente, no sufría el desgaste que siempre provoca la gestión. Un paréntesis en lo que representa gobernar en lo que ella está especializada por formación y por experiencia. Y quedaba intacta de todos los vaivenes sufridos en dos años de mandato, tales como la salida de Vox del Gobierno, cuya reestructuración también invitaba a retomar su apuesta por ella, pero que Azcón dejó pasar.

En la recta final de la legislatura, su presencia se hizo más palpable en todos los actos públicos en los que participaba el presidente y la zaragozana se volcó en cuerpo y alma con la campaña electoral del presidente en funciones. María Navarro estaba de vuelta y muy cerca de Azcón, que nunca ha dejado de creer en su valía y ahora se demuestra con este nombramiento. El perfil de esta abogada es el que requería este momento de tránsito mientras se negocia con Vox un posible acuerdo de investidura y de Gobierno, un Ejecutivo en el que, quién sabe, quizá esté su futuro más próximo.

No hay que olvidar que en 2023 fue Mar Vaquero la que entró en la Mesa de las Cortes representando al PP como vicepresidenta, cuando se pactó que Marta Fernández fuera la elegida por Vox para asumir la presidencia dentro de esos acuerdos con la extrema derecha. Finalmente acabó siendo vicepresidenta del Gobierno de Azcón y consejera de Economía. ¿Será este el mismo camino para María Navarro? De momento es la presidenta de las Cortes, un cambio en el guion de 2023 que hace más incierto el desenlace definitivo en este 2026, pero que al menos sirve para poner en valor una trayectoria y un prestigio que se ha ganado a pulso.