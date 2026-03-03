María Navarro (PP) nueva presidenta de las Cortes: "Iniciamos una legislatura trascendental para Aragón"

La diputada del PP María Navarro ha sido proclamada este martes presidenta de las Cortes de Aragón tras obtener el apoyo de los 26 diputados del PP y gracias a la abstención de Vox y Teruel Existe, que ha facilitado su llegada al cargo. La zaragozana, quien fuera portavoz adjunta del PP en la pasada legislatura y concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza en el mandato anterior, de la mano de Jorge Azcón como alcalde, se convierte ahora en la segunda autoridad de la comunidad autónoma de Aragón y toma el relevo de la expresidenta de las Cortes, Marta Fernández, de Vox.

En su primer discurso como presidenta de las Cortes de Aragón, Navarro ha empezado agradeciéndole su apoyo al presidente de su partido y presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón, con quien comparte una trayectoria política de más de una década en distintas instituciones aragonesas. La diputada del PP es la primera mujer de su partido en ostentar este cargo y se convierte en la tercera mujer presidenta del Parlamento aragonés, después de Violeta Barba (Podemos) y Marta Fernández (Vox).

También ha agradecido en sus primeras palabras a los grupos que han facilitado con su abstención que pueda ostentar este puesto, y "también a los que no, porque de eso se trata, de expresar nuestras posiciones políticas", ha declarado.

Navarro ha asegurado que todos los diputados "merecen la misma dedicación escucha y respeto, porque en esta Cámara nos debemos a todos los aragoneses sin excepeción" y ha asegurado que comienza una legislatura "trascendental para Aragón y los aragoneses, porque la comunidad vive un momento de desarrollo y transformación segura". "Todos los 67 diputados que conformamos este Parlamento tenemos el deber de trabajar siempre en mejorar Aragónn, eses es el objetivo con el que afronto esta presidencia en el templo de la palabra que representa", ha defendido.

Con menciones al ilustre aragonés Joaquín Costa, Navarro ha incidido en que los aragoneses "somos doblemente españoles" y ha pedido que "crezcamos en igualdad y derechos, sin olvidar las obligaciones como ciudadanos, para avanzar y que Aragón sea mejor, que sea una comunidad que sea garantía de una España común y con más posibilidades para los ciudadanos".

