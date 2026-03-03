Motorland hará una nueva ampliación de capital de casi 9 millones de euros este año para pagar a Dorna en agosto

El consejo de administración de Motorland necesitará aprobar este año una nueva ampliación de capital, por un valor que rondará los 9 millones de euros. Se trata de la enésima operación de este tipo en las cuentas de la sociedad pública en la que, a pesar de que comparten accionariado el Gobierno de Aragón con la Diputación Provincial de Teruel y el Ayuntamiento de Alcañiz, en las últimas ocasiones solo el Ejecutivo autonómico ha afrontado finalmente este desembolso.

Aunque estas ampliaciones son ya la tónica habitual en las cuentas del circuito turolense, que recurren a este herramienta cada ejercicio para hacer frente al pago del canon que se abona a la organización, hasta ahora regentada por Dorna y que ahora dirige la multinacional Liberty. Este 2026 la cuantía rondará los 8,7 millones de euros que tendría que pagar la pista aragonesa antes de la celebración del gran premio de Aragón, fijado para el mes de agosto.

El abono de este canon anual marca con mucha diferencia el balance de las cuentas de Motorland año tras año. Se trata de un pago que en los últimos tres años ha aumentado casi un 10%, ya que cada año se encarece en torno a un 3% con respecto al año anterior. Así, en 2024 se abonaron cerca de 8 millones de euros por albergar el Mundial de MotoGP y ahora superará los 8,7 millones.

Aún así, el compromiso está fijado por contrato y no puede variar. Aunque, tal y como adelantó este diario, cada anualidad pesa como una losa sobre las cuentas de la propia sociedad, superando en 2024 los 6,5 millones las pérdidas que se generan al final de cada ejercicio y será una cifra similar en las cuentas de 2025, que de momento están pendientes del cierre definitivo.

Aún así, todavía no hay fecha fijada para la próxima reunión del consejo de administración, que podría estar condicionada a la conformación del nuevo Gobierno de Aragón, ya que esa misma cita podría servir para anunciar la marcha de Manuel Blasco del puesto de presidente, ya que el consejero de la DGA está en funciones a la espera de confirmar su salida definitiva, y quizá el relevo en la gerencia, que ahora ostenta Jorge Panadés.

Mientras, la noticia de que Motorland será circuito de reserva en el Mundial de MotoGP de 2027 ya ha generado las primeras críticas, en este caso del PSOE turolense, que ayer criticó al Gobierno de Jorge Azcón por no haber tenido «capacidad negociadora alguna» para retener la MotoGP. Su portavoz, María Ariño, reclamó «explicaciones inmediatas» al Ejecutivo y lamentó el «apagón informativo» que mantiene desde hace meses en relación con este asunto. n