Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
David NavarroRegistro ForestaliaCasademont ZaragozaAyuntamiento ZaragozaSucesos AragónRolabo Malpica
instagramlinkedin

La multinacional Faurecia Ourense llevará su proyecto de Renault a Tarazona (Zaragoza)

Es la segunda adjudicación importante que pierde la factoría gallega, que ya se había quedado fuera del futuro Peugeot 2008

Protesta de parte de la plantilla de Faurecia Ourense en octubre de 2024.

Protesta de parte de la plantilla de Faurecia Ourense en octubre de 2024. / Fdv

Jorge Garnelo / Adrián Amoedo

Vigo

Los empleados de Faurecia Ourense (Forvia) han sido llamados a participar en una huelga indefinida convocada a partir del próximo lunes, 9 de marzo, después de que el comité de empresa descubriese información «relevante y muy grave» sobre su futuro que ha puesto a disposición de la plantilla. Se trata del nuevo proyecto de Renault que la dirección de la compañía se había comprometido a tratar de asignar a la filial con sede en el polígono de San Cibrao. Según un comunicado interno remitido al personal, la multinacional ha decidido llevar este pedido a Tarazona (Zaragoza), comprometiendo aún más la subsistencia de la planta ourensana.

La factoría, que como adelantó FARO ya se había quedado fuera del próximo Peugeot 2008 (el P1X), pierde ahora su segunda adjudicación clave, limitándose el grueso de sus posibilidades productivas únicamente al restyling del actual todocamino vigués (el P24). "No permitimos este maltrato a una fábrica que nunca ha tenido conflictos, ha demostrado su capacidad para sacar adelante proyectos y siempre ha brindado beneficios", indicaron los representantes de los trabajadores, quienes aseguran tener conocimiento de estos hechos tras hacer sus propias "investigaciones".

Negociación por la futura venta

El comité de empresa ha decidido por unanimidad convocar una huelga indefinida que deberá ser ratificada por el conjunto de los empleados en una votación que se realizará a lo largo de este martes en dos turnos, por la mañana y por la tarde. El panorama de la planta ourensana es especialmente delicado teniendo en cuenta que, al mismo tiempo que acoge una menor actividad, forma parte de la división Interiors de la que Forvia quiere desprenderse, encontrándose ya en negociaciones de cara a cerrar su venta.

Noticias relacionadas

"Dada la situación de falta de trabajo en nuestra fábrica, esto nos parece muy grave. Una acción totalmente desleal por parte de quienes dijeron que trabajarían para ganarse nuestra confianza", criticaron los representantes de los trabajadores: "Llevamos un año parando las obras para que los responsables resolvieran el futuro buscando trabajo. Y nos encontramos con una maniobra que nos quita posibilidades en favor de otra fábrica que tiene un futuro garantizado".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El histórico pueblo fronterizo entre Aragón y Cataluña que pasa desapercibido: es el 'favorito' de Santiago Segura
  2. Oliver, el barrio con mil caras que avanza contra el estigma: 'Aquí viven los vecinos más vulnerables de la ciudad y algunos de los más ricos
  3. Temor entre los vecinos de Arcosur a tener que acabar pagando el puente que unirá Valdefierro y Montecanal
  4. Confirmado: así queda la parrilla de vuelos desde Zaragoza para el verano de 2026
  5. Asador Fajardo, el restaurante de Zaragoza que vende 40.000 calçots al año: 'No tienen mucho misterio
  6. Trabajadoras de la residencia denunciada en Pinseque: 'Por las noches estamos solo una para 43 ancianos
  7. Manuel, un aragonés que trabaja para Google en Silicon Valley y ha logrado una ayuda para su pueblo: 'Guardo mucho cariño de la gente de Codo
  8. El barrio de Zaragoza que abastece a dos distritos pide que las mejoras lleguen también a sus vecinos y calles a cota cero

Nueve mujeres ponen rostro a los actos oficiales del 8M en Zaragoza: "Necesitamos seguir avanzando"

Nueve mujeres ponen rostro a los actos oficiales del 8M en Zaragoza: "Necesitamos seguir avanzando"

El CIRCE lidera la innovación europea y se sitúa como el segundo centro tecnológico con más éxito de España

El CIRCE lidera la innovación europea y se sitúa como el segundo centro tecnológico con más éxito de España

Casi 200 fotógrafos retratarán las estrellas desde el pueblo viejo de Belchite en abril

Casi 200 fotógrafos retratarán las estrellas desde el pueblo viejo de Belchite en abril

Mercadona dona 20.000 toneladas de alimentos en 2025 dentro de su estrategia de prevención del desperdicio

Mercadona dona 20.000 toneladas de alimentos en 2025 dentro de su estrategia de prevención del desperdicio

¿En qué afecta a la economía aragonesa el conflicto de Irán? Esto dice la Cámara de Comercio de Zaragoza

¿En qué afecta a la economía aragonesa el conflicto de Irán? Esto dice la Cámara de Comercio de Zaragoza

La Fundación Franz Weber pide que Teruel deje de ser Ciudad Amiga de la Infancia por apoyar la tauromaquia

La Fundación Franz Weber pide que Teruel deje de ser Ciudad Amiga de la Infancia por apoyar la tauromaquia

El tráfico en César Augusto se restablece este miércoles tras finalizar los remates pendientes

El tráfico en César Augusto se restablece este miércoles tras finalizar los remates pendientes

Julio Calvo abandona Vox y carga contra Santiago Abascal: "No me afilié para ser un Podemos de derechas"

Julio Calvo abandona Vox y carga contra Santiago Abascal: "No me afilié para ser un Podemos de derechas"
Tracking Pixel Contents