La multinacional Faurecia Ourense llevará su proyecto de Renault a Tarazona (Zaragoza)

Los empleados de Faurecia Ourense (Forvia) han sido llamados a participar en una huelga indefinida convocada a partir del próximo lunes, 9 de marzo, después de que el comité de empresa descubriese información «relevante y muy grave» sobre su futuro que ha puesto a disposición de la plantilla. Se trata del nuevo proyecto de Renault que la dirección de la compañía se había comprometido a tratar de asignar a la filial con sede en el polígono de San Cibrao. Según un comunicado interno remitido al personal, la multinacional ha decidido llevar este pedido a Tarazona (Zaragoza), comprometiendo aún más la subsistencia de la planta ourensana.

La factoría, que como adelantó FARO ya se había quedado fuera del próximo Peugeot 2008 (el P1X), pierde ahora su segunda adjudicación clave, limitándose el grueso de sus posibilidades productivas únicamente al restyling del actual todocamino vigués (el P24). "No permitimos este maltrato a una fábrica que nunca ha tenido conflictos, ha demostrado su capacidad para sacar adelante proyectos y siempre ha brindado beneficios", indicaron los representantes de los trabajadores, quienes aseguran tener conocimiento de estos hechos tras hacer sus propias "investigaciones".

Negociación por la futura venta

El comité de empresa ha decidido por unanimidad convocar una huelga indefinida que deberá ser ratificada por el conjunto de los empleados en una votación que se realizará a lo largo de este martes en dos turnos, por la mañana y por la tarde. El panorama de la planta ourensana es especialmente delicado teniendo en cuenta que, al mismo tiempo que acoge una menor actividad, forma parte de la división Interiors de la que Forvia quiere desprenderse, encontrándose ya en negociaciones de cara a cerrar su venta.

"Dada la situación de falta de trabajo en nuestra fábrica, esto nos parece muy grave. Una acción totalmente desleal por parte de quienes dijeron que trabajarían para ganarse nuestra confianza", criticaron los representantes de los trabajadores: "Llevamos un año parando las obras para que los responsables resolvieran el futuro buscando trabajo. Y nos encontramos con una maniobra que nos quita posibilidades en favor de otra fábrica que tiene un futuro garantizado".