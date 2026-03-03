¿Cómo están las negociaciones PP-Vox después de elegir a la Mesa de las Cortes de Aragón?

Siguiente pantalla. La constitución de las Cortes de Aragón y la elección de la popular María Navarro como nueva presidenta del Parlamento aragonés da paso ahora a una nueva fase de la negociación entre el PP y Vox con el objetivo de hacer a Jorge Azcón, de nuevo, presidente del Gobierno de Aragón, y evitar el adelanto electoral.

Después de un mes de diálogos soterrados que culminaron con un pacto latente pero no evidente en forma de sillones, los de Abascal y el propio Azcón seguirán conversando para darle forma a ese nuevo Ejecutivo autonómico que refleje el resultado de las urnas del anticipo electoral del pasado 8 de febrero, con una mayoría parlamentaria que, si suma, alcanza los 40 escaños con los 26 del PP y los 14 de Vox.

En estos momentos son pocas las certezas. Pero voces de ambos partidos dan por hecho que ahora vienen, de nuevo, momentos de calma y silencio, hasta que se celebren las elecciones autonómicas de Castilla y León. Y a partir de ese 15 de marzo se reactivarán esas negociaciones "discretas, sin ruido", que ha defendido el presidente en funciones hasta ahora. Además, con la voluntad de intentar que cualquier pacto, sea de la naturaleza que sea, pueda fructificar antes de la celebración del Día de Aragón el próximo 23 de abril y, por lo tanto, antes del final del plazo oficial para la investidura, el próximo 3 de mayo. Pero todo está todavía por escribir.

En esta primera partida de la negociación por la gobernabilidad de Aragón, los de Azcón no se han dejado ni un pelo en la gatera. Por segunda vez en la historia del hemiciclo aragonés, un diputado del PP preside las Cortes. María Navarro es, de hecho, la primera mujer del PP que preside las Cortes de Aragón, tomando el testigo del popular Ángel Cristóbal Montes, que dirigó el Parlamento entre 1991 y 1995.

Por lo tanto, para el PP no es cosa menor marcar el paso en el Parlamento autonómico, y la negociación trazada por el presidente en funciones entre Vox y Teruel Existe le ha permitido salir indemne de este envite y tener la mayoría en la Mesa de las Cortes, con tres de los cinco puestos.

Por un lado, no ha cerrado un pacto que implique una cesión de la segunda institución más importante de Aragón a Vox, como sí ocurrió en 2023. Y por el otro, mantiene abiertos los puentes negociadores con Teruel Existe, que se quedó en la abstención, facilitando que presidiera las Cortes la lista más votada y evitando darle el primer revés al PP, que podría haber perdido la Presidencia si los de Tomás Guitarte hubieran sumado sus votos al PSOE, CHA e IU-Sumar, lo que habría convertido al diputado Fernando Sabés en presidente.

El portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, y otros diputados autonómicos, Santiago Morón y David Arranz. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Este inicio de la legislatura ha permitido, también a Vox, salvar su primera bola del día. Su portavoz parlamentario, Alejandro Nolasco, ha criticado que "PP y PSOE se han repartido los cargos". "Llevamos diciéndolo dos años y queremos cambiar políticas, venimos a eso y no a repartir cargos. A garantizar la limpieza de ríos, bajar impuestos o frenar inmigración ilegal. No hablaremos de cargos si no tenemos antes las políticas, para eso nos han votado los aragoneses", ha recalcado Nolasco, replicando casi palabra por palabra el argumentario del presidente de Vox, Santiago Abascal.

"Los cargos, los sillones, las poltronas, la presidencia y la vicepresidencia es lo que menos importa", ha dicho Abascal desde la campaña de Castilla y León, el mismo día que salía del sillón de la Presidencia de las Cortes la diputada de Vox, Marta Fernández.

Pero cierto es también que el propio Nolasco ha abierto la puerta a seguir hablando con el PP. "Dentro de un tiempo, si se llega a un acuerdo, veremos cómo, si de gobierno u oposición, y si quiere cambiar las cosas o seguir repartiéndose cargos", ha expresad. Y ha insistido en el argumentario y en sus líneas rojas: "No vamos a participar si no se garantiza la seguridad de las políticas, impuestos, inmigración ilegal o limpieza de ríos".

Mientras, la tranquilidad en el PP es casi absoluta. Superada la primera pantalla, solo queda confiar en que este modelo de diálogo soterrado impulsado por el presidente en funciones siga dando sus frutos. Hay quien dice que, renunciando a presidir las Cortes, Vox pedirá una consejería más. Todos dan por hecho que el Gobierno autonómico crecerá en carteras. Pero cierto es también que Azcón podría salvar la investidura con la misma ecuación de la abstención de Vox y Teruel Existe, que le otorga más síes que noes frente al bloque de izquierdas, en una votación en segunda ronda.

Entonces Vox podría renunciar a entrar en el Gobierno, y pactar esas "políticas" desde fuera, condicionando la acción de Gobierno del PP. Solo que el pasado 9 de febrero, su portavoz nacional marcó el paso pidiendo "consejerías con presupuesto y estructura", y eso les obligaría a retractarse. Del lado de Teruel Existe, otra abstención para apoyar a Jorge Azcón podría traducirse, después, en una negociación favorable a los intereses de la formación en los presupuestos. Todo está abierto y quedan por delante semanas para deshojar la margarita mientras la pugna por el electorado de derechas se mantiene.